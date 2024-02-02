Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира снова перенесли

Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира снова перенесли

Британский боксер получил рассечение на тренировке и не сможет выйти на ринг 17 февраля в Эр-Рияде. Новая дата боя пока неизвестна

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке. Об этом сообщается на странице промоутерской компании Queensberry Promotions в соцсети X.

Поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде.

Это уже не первый раз, когда бой откладывают. Контракты на поединок были подписаны еще в сентябре прошлого года, бой ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили.

После поединка Фьюри с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября стало известно, что британцу нужно время на восстановление — он побывал в нокдауне в третьем раунде, был в синяках и с рассечением. Победу он одержал раздельным решением судей. Дата боя была назначена на 17 февраля.

В марте прошлого года переговоры между Усиком и Фьюри сорвались из-за разногласий по деньгам. Усик в августе победил британца Даниеля Дюбуа техническим нокаутом.

Фьюри — чемпион по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.