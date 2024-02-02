Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира снова перенесли
Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке. Об этом сообщается на странице промоутерской компании Queensberry Promotions в соцсети X.
Поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде.
Это уже не первый раз, когда бой откладывают. Контракты на поединок были подписаны еще в сентябре прошлого года, бой ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили.
После поединка Фьюри с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября стало известно, что британцу нужно время на восстановление — он побывал в нокдауне в третьем раунде, был в синяках и с рассечением. Победу он одержал раздельным решением судей. Дата боя была назначена на 17 февраля.
В марте прошлого года переговоры между Усиком и Фьюри сорвались из-за разногласий по деньгам. Усик в августе победил британца Даниеля Дюбуа техническим нокаутом.
Фьюри — чемпион по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году