Японская сноубордистка стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре
Японская сноубордистка Кокомо Мурасэ взяла золото в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии.
21-летняя спортсменка по сумме трех попыток набрала 179 баллов.
Второй стала Зои Садовски-Синнотт (172,25) из Новой Зеландии, третьей — Ен Ю Сен (171) из Южной Кореи.
Биг-эйр — прыжок на сноуборде с большого трамплина с выполнением различных трюков во время полета.
Мурасэ является бронзовым призером Олимпиады в Пекине, чемпионкой мира 2025 года в биг-эйре и серебряным призером чемпионата мира-2025.
Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.
