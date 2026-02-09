Японская сноубордистка стала олимпийской чемпионкой в биг-эйре

Кокомо Мурасэ по сумме трех попыток набрала 179 баллов. Второй стала Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии, третьей — Ен Ю Сен из Южной Кореи

Кокомо Мурасэ (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Японская сноубордистка Кокомо Мурасэ взяла золото в биг-эйре на Олимпийских играх в Италии.

21-летняя спортсменка по сумме трех попыток набрала 179 баллов.

Второй стала Зои Садовски-Синнотт (172,25) из Новой Зеландии, третьей — Ен Ю Сен (171) из Южной Кореи.

Биг-эйр — прыжок на сноуборде с большого трамплина с выполнением различных трюков во время полета.

Мурасэ является бронзовым призером Олимпиады в Пекине, чемпионкой мира 2025 года в биг-эйре и серебряным призером чемпионата мира-2025.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля.