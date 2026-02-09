Стали известны обладатели первого золота Олимпиады в командной комбинации

Швейцарцы Франьо фон Алльмен и Танги Неф взяли золото в комбинации на Играх-2026

Франьо фон Алльмен и Танги Неф показали суммарный результат 2 минуты 44,04 секунды. Серебро разделили сборная Австрии и еще одна команда из Швейцарии

Франьо фон Алльмен и Танги Неф (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Танги Неф стали обладателями первого золота Олимпиады в командной комбинации среди мужчин на Играх в Италии.

Спортсмены показали суммарный результат 2 минуты 44,04 секунды.

Австрийцы Винсент Крихмайр и Мануэль Феллер и еще одна команда Швейцарии Марко Одерматт и Лоик Мейар показали одинаковое общее время 2 минуты 45,03 секунды и разделили серебро.

Комплект медалей в командной комбинации среди мужчин был впервые в истории разыгран на Олимпийских играх. В дисциплине участвуют по одному спортсмену в скоростном спуске и слаломе, где итоговое место определяется по сумме времени обоих спусков.

Фон Алльмен взял уже вторую золотую медаль на Играх в Италии, ранее он победил в скоростном спуске. Спортсмен в 2025 году стал двукратным чемпионом мира.

Неф является серебряным призером чемпионата мира в командной комбинации (2025).