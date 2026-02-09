Стали известны обладатели первого золота Олимпиады в командной комбинации
Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Танги Неф стали обладателями первого золота Олимпиады в командной комбинации среди мужчин на Играх в Италии.
Спортсмены показали суммарный результат 2 минуты 44,04 секунды.
Австрийцы Винсент Крихмайр и Мануэль Феллер и еще одна команда Швейцарии Марко Одерматт и Лоик Мейар показали одинаковое общее время 2 минуты 45,03 секунды и разделили серебро.
Комплект медалей в командной комбинации среди мужчин был впервые в истории разыгран на Олимпийских играх. В дисциплине участвуют по одному спортсмену в скоростном спуске и слаломе, где итоговое место определяется по сумме времени обоих спусков.
Фон Алльмен взял уже вторую золотую медаль на Играх в Италии, ранее он победил в скоростном спуске. Спортсмен в 2025 году стал двукратным чемпионом мира.
Неф является серебряным призером чемпионата мира в командной комбинации (2025).
