Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026
Главные события
Илья Малинин принес США второе золото на Олимпиаде
Кто из россиян сегодня выступит на Олимпиаде
19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (первый и второй заезды)
Медальная таблица после второго дня
10:20. Сегодня на Олимпиаде дебютирует 21-летняя саночница Дарья Олесик. Она будет единственным представителем России в третий день Олимпиады. Спортсменка, у которой минимальный международный опыт, не считается претендентом на медали. На тестовых соревнованиях в Италии и США заняла 19-е и 21-е места, благодаря чему отобралась на Олимпиаду.
8:00. Сборная США стала победителями в командных соревнованиях Олимпийских игр в Италии в фигурном катании. Американцы набрали 69 очков.
Золото США принес сын российских фигуристов Илья Малинин своей победой в произвольной программе.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
