Олимпиада-2026⁠,
0

Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026

В третий день на Олимпиаде выступит один россиянин
Сюжет
Олимпиада-2026
В понедельник, 9 февраля, на Олимпиаде-2026 стартовал третий соревновательный день. Что происходит на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо — в онлайне «РБК Спорта»
Илья Малинин
Илья Малинин (Фото: Amanda Perobelli / Reuters)

Главные события

Илья Малинин принес США второе золото на Олимпиаде

Кто из россиян сегодня выступит на Олимпиаде

19:00. Санный спорт. Дарья Олесик (первый и второй заезды)

Медальная таблица после второго дня

10:20. Сегодня на Олимпиаде дебютирует 21-летняя саночница Дарья Олесик. Она будет единственным представителем России в третий день Олимпиады. Спортсменка, у которой минимальный международный опыт, не считается претендентом на медали. На тестовых соревнованиях в Италии и США заняла 19-е и 21-е места, благодаря чему отобралась на Олимпиаду.

9:00.

8:00. Сборная США стала победителями в командных соревнованиях Олимпийских игр в Италии в фигурном катании. Американцы набрали 69 очков.

Золото США принес сын российских фигуристов Илья Малинин своей победой в произвольной программе.

Олимпиада-2026 Дарья Олесик санный спорт
Дарья Олесик
Дарья Олесик
спортсменка
19 мая 2004 года
