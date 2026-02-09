 Перейти к основному контенту
Вторая ракетка России вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Вторая ракетка России Александрова вернулась в топ-10 рейтинга WTA
Александрова после финала крупного турнира в Абу-Даби снова поднялась на 10-е место в рейтинге WTA
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на десятое место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе Александрова дошла до финала турнира WTA 500 в Абу-Даби, где уступила чешке Саре Бейлек (101-я ракетка мира) со счетом 6:7 (5:7), 1:6. На том же турнире Александрова одержала победу в парном разряде (с австралийкой Майей Джойнт).

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Мирра Андреева, которая занимает седьмую строчку. Из входящих в топ-30 россиянок Людмила Самсонова поднялась на 17-е место, а Анна Калинская потеряла одну строчку и стала 28-й.

Россиянка с «баранкой» обыграла украинку на турнире WTA в Абу-Даби
Спорт
Екатерина Александрова

У мужчин Даниил Медведев сохранил 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Андрей Рублев опустился на 15-ю строчку, Карен Хачанов остался 18-м.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Екатерина Александрова
