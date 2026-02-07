Вторая ракетка России выиграла турнир WTA в Абу-Даби в парном разряде

Вторая ракетка России Александрова выиграла турнир WTA в Абу-Даби в парах

Екатерина Александрова после поражения в финале в одиночном разряде завоевала титул в парах — вместе с австралийкой Майей Джойнт

Екатерина Александрова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Абу-Даби в парном разряде.

В финале россиянка и австралийка Майя Джойнт обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 10:8.

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок) в одиночном разряде и 52-е — в парном. В парах она завоевала свой второй в карьере титул WTA. 19-летняя Джойнт также выиграла второй в карьере турнир WTA в парах.

За победу в Абу-Даби Александрова и Джойнт получат $61,54 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.

Ранее в субботу 31-летняя Александрова также провела в Абу-Даби финал в одиночном разряде, где уступила чешке Саре Бейлек, 101-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 1:6.