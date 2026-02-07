Россиянка проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира WTA в Абу-Даби
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла стать победительницей турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.
В финале 31-летняя россиянка, вторая сеяная, уступила чешке Саре Бейлек, 101-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 1:6.
Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
В прошлом году Александрова четыре раза играла в финалах на турнирах WTA, но титул завоевала только в феврале в Линце.
20-летняя Бейлек играла в дебютном финале на уровне WTA. В Абу-Даби она начала свой путь с квалификации и за весь турнир отдала только один сет.
За победу в Абу-Даби Бейлек получит $185,5 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, Александровой достанутся $114,5 тыс. и 325 очков.
В понедельник Александрова станет 10-й ракеткой мира, Бейлек дебютирует в топ-50.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах