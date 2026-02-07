Александрова сенсационно проиграла 101-й ракетке мира в финале в Абу-Даби

Россиянка проиграла 101-й ракетке мира в финале турнира WTA в Абу-Даби

Екатерина Александрова, 11-я ракетка мира, сенсационно уступила 20-летней чешке Саре Бейлек

Екатерина Александрова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла стать победительницей турнира категории WTA 500 в Абу-Даби.

В финале 31-летняя россиянка, вторая сеяная, уступила чешке Саре Бейлек, 101-й ракетке мира, со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

В прошлом году Александрова четыре раза играла в финалах на турнирах WTA, но титул завоевала только в феврале в Линце.

20-летняя Бейлек играла в дебютном финале на уровне WTA. В Абу-Даби она начала свой путь с квалификации и за весь турнир отдала только один сет.

За победу в Абу-Даби Бейлек получит $185,5 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков, Александровой достанутся $114,5 тыс. и 325 очков.

В понедельник Александрова станет 10-й ракеткой мира, Бейлек дебютирует в топ-50.