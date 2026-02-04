Россиянка с «баранкой» обыграла украинку на турнире WTA в Абу-Даби

Александрова в четвертый раз в карьере победила Ястремскую (6:3, 6:0) и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Екатерина Александрова (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка России Екатерина Александрова стала четвертьфиналисткой турнира WTA-500 в Абу-Даби с призовым фондом более $1,2 млн, обыграв украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:3, 6:0.

Александрова занимает 11-е место в мировом рейтинге, Ястремская — 43-е. В предыдущих шести личных встречах в WTA соперницы одержали по три победы.

Следующей соперницей россиянки станет белоруска Александра Соснович (109-я) или филиппинка Александра Эала (45-я).

Ранее в четвертьфинал турнира вышла россиянка Людмила Самсонова (18-я).

Победительница турнира получит 500 очков и $185 тыс. призовых.

«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.