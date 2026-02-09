Коростелева и Непряеву заявили на спринтерские гонки на Олимпиаде
Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступят в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
Спринты пройдут на Олимпиаде 10 февраля.
Непряева ранее заняла 17-е место в скиатлоне, а Коростелев стал в этой дисциплине четвертым.
Тренер сборной России Егор Сорин допускал, что Коростелев может пропустить спринт, чтобы лучше восстановиться.
Оба лыжника с декабря выступают на международных соревнованиях, в спринтерских гонках они впервые прошли квалификацию только на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе в конце января. Оба выбыли в четвертьфинале.
