Олимпиада-2026⁠,
Олимпиада-2026⁠,
0

Коростелева и Непряеву заявили на спринтерские гонки на Олимпиаде

Лыжников Коростелева и Непряеву заявили на спринтерские гонки на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Спринты пройдут 10 февраля. Ранее лучшим результатом Непряевой и Коростелева в спринтерских гонках Кубка мира был четвертьфинал
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев выступят в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Италии, сообщил «РИА Новости» тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

Спринты пройдут на Олимпиаде 10 февраля.

Непряева ранее заняла 17-е место в скиатлоне, а Коростелев стал в этой дисциплине четвертым.

Тренер сборной России Егор Сорин допускал, что Коростелев может пропустить спринт, чтобы лучше восстановиться.

Тренер назвал ошибки, которые помешали Коростелеву взять бронзу Олимпиады
Спорт
Савелий Коростелев

Оба лыжника с декабря выступают на международных соревнованиях, в спринтерских гонках они впервые прошли квалификацию только на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе в конце января. Оба выбыли в четвертьфинале.

Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Олимпиада-2026 Савелий Коростелев Дарья Непряева
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
