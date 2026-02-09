Гуменник упал с тройного акселя на тренировке перед Олимпийскими играми
Российский фигурист Петр Гуменник упал с тройного акселя на тренировке перед короткой программой на Олимпийских играх в Италии, передает корреспондент ТАСС.
По данным агенства, Гуменник чисто исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, но допустил ошибку при приземлении после четверного флипа.
На первой тренировке 8 февраля 23-летний спортсмен исполнил все прыжки чисто.
Короткая программа у мужчин пройдет 10 февраля. Гуменник выступит первым и выйдет на лед около 20:38 по московскому времени.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступит под композицию Waltz 1805 армянского скрипача Эдгара Акопяна.
Гуменник является действующим чемпионом России и двукратным победителем финала Гран-при России.
На Играх в Италии также выступит российская фигуристка Аделия Петросян, короткая программа у женщин запланирована на 17 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции