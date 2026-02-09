 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3,1 x 3,05 2 2,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,15 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,75 x 3,6 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Тренер назвал ошибки, которые помешали Коростелеву взять бронзу Олимпиады

Тренер Сорин назвал ошибки Коростелева в скиатлоне на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Тренер Сорин считает, что Коростелеву не следовало вырываться в лидеры на первом этапе скиатлона, а также стоило увереннее проходить спуски во время гонки. Коростелев финишировал четвертым
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский лыжник Савелий Коростелев допустил несколько ошибок по ходу скиатлона на Олимпиаде, которые лишили его возможности побороться за бронзу на финише, заявил RT тренер сборной России Егор Сорин.

Коростелев 8 февраля занял четвертое место в скиатлоне, проиграв чемпиону, норвежцу Йоханнесу Клебо, 3,6 секунды.

По словам Сорина, первую ошибку Коростелев допустил на первом этапе (10 км классическим стилем).

«Пока норвежцы пили после тяжелого участка трассы, Савелий вырвался вперед, и все поехали за ним. Из серии: «Ну ты пока полидируй тут на равнине, а мы за тобой отдохнем». Картинка читалась именно так. Возможно, ему следовало попить в том же самом месте и спокойно поехать за остальными», — сказал Сорин.

Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026
Спорт
Илья Малинин

Также Сорин сказал, что ему не совсем понравилось, как лыжник проходил спуски — «где‑то перестраховывался, чересчур раскрывался, приплуживал» и при этом терял контакт с впереди идущим спортсменом, а потом тратил силы, чтобы его догнать.

«В любом случае он пробежал свою лучшую гонку и заслуживает только похвалы», — отметил тренер.

Сорин добавил, что Коростелев планировал участвовать в индивидуальном спринте 10 февраля, но может пропустить этот старт, чтобы лучше восстановиться.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
лыжи Савелий Коростелев Олимпиада-2026
Савелий Коростелев фото
Савелий Коростелев
спортсмен
30 ноября 2003 года
Материалы по теме
Коростелев назвал свою гонку на Играх «лучшей, чтобы быть на подиуме»
Спорт
Коростелев и Непряева привезли на Олимпиаду в Италии около 100 пар лыж
Спорт
Коростелев остался в шаге от медали в скиатлоне на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит» Спорт, 14:57
Организаторы Олимпиады пообещали разобраться с ломающимися медалями Спорт, 14:53
Черный смех и игра в имитацию. Как ведут трудные международные переговоры Образование, 14:50
Комитет Госдумы поддержал второй пакет мер против кибермошенников Политика, 14:48
Полиция задержала мужчин, сообщивших о ложном теракте в «Москва-Сити» Общество, 14:46
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,57% годовых Инвестиции, 14:45
Алиханов рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Су-57Э Политика, 14:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
Из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину Общество, 14:37
В Татарстане за взятку задержали начальника отдела ЖКХ правительства Общество, 14:30
В Германии обвинили третьего украинца по делу о посылках с бомбами Политика, 14:29
Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров Политика, 14:26
Горнолыжница повредила первую золотую медаль сборной США на Олимпиаде Спорт, 14:26
Путин поблагодарил Собянина и москвичей за поддержку Донбасса Политика, 14:23