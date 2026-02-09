Тренер назвал ошибки, которые помешали Коростелеву взять бронзу Олимпиады
Российский лыжник Савелий Коростелев допустил несколько ошибок по ходу скиатлона на Олимпиаде, которые лишили его возможности побороться за бронзу на финише, заявил RT тренер сборной России Егор Сорин.
Коростелев 8 февраля занял четвертое место в скиатлоне, проиграв чемпиону, норвежцу Йоханнесу Клебо, 3,6 секунды.
По словам Сорина, первую ошибку Коростелев допустил на первом этапе (10 км классическим стилем).
«Пока норвежцы пили после тяжелого участка трассы, Савелий вырвался вперед, и все поехали за ним. Из серии: «Ну ты пока полидируй тут на равнине, а мы за тобой отдохнем». Картинка читалась именно так. Возможно, ему следовало попить в том же самом месте и спокойно поехать за остальными», — сказал Сорин.
Также Сорин сказал, что ему не совсем понравилось, как лыжник проходил спуски — «где‑то перестраховывался, чересчур раскрывался, приплуживал» и при этом терял контакт с впереди идущим спортсменом, а потом тратил силы, чтобы его догнать.
«В любом случае он пробежал свою лучшую гонку и заслуживает только похвалы», — отметил тренер.
Сорин добавил, что Коростелев планировал участвовать в индивидуальном спринте 10 февраля, но может пропустить этот старт, чтобы лучше восстановиться.
