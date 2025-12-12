 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бразилец Жерсон назвал высосанными из пальца слухи об уходе из «Зенита»

Полузащитник петербургского клуба опроверг сообщения о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии
Жерсон
Жерсон (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон опроверг слухи о своем возможном уходе из петербургского клуба в чемпионат Саудовской Аравии, заявив «Спорт-Экспрессу», что подобные новости «высосаны из пальца».

Осенью сообщалось, что бразилец может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Фабрицио Романо писал об «Аль-Иттихаде», ESPN Brasil — об «Ан-Насре».

«Такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени. Мне хотелось просто спокойно работать», — заявил Жерсон. Он подчеркнул, что предпочитает решать все вопросы напрямую с руководством клуба, а не через прессу.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года за €25 млн. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2030 года. На текущий момент полузащитник провел за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Жерсон
