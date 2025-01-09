Россия заплатила WADA более €1 млн задолженности по взносам
Россия в декабре направила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год в размере более €1,1 млн, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, которого цитирует «РИА Новости».
Взнос был перечислен 19 декабря. «Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе», — сказал министр.
По поводу выплаты взноса за 2024 год Дегтярев сообщил, что новая формула расчета платежа «пока в процессе обсуждения». Выплаты европейских стран привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы, но Россия из него вышла в 2022-м.
В ноябре в пресс-службе WADA сообщили ТАСС, что ждут от России большую часть взноса за 2023 год (более $1,2 млн) и всю сумму за 2024 год (более $1,3 млн). В 2025-м агентство ждет от России более $1,4 млн, отмечает «РИА Новости».
В мае занимавший тогда пост замминистра спорта Андрей Федоров говорил, что ведомство «мучается уже несколько месяцев» с переводом средств WADA.
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