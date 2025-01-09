Россия заплатила WADA более €1 млн задолженности по взносам

Дегтярев: Россия заплатила WADA более €1 млн за 2023 год

В ноябре в WADA заявляли, что ждут от России за 2023 год более $1,2 млн и более $1,3 млн за 2024-й. Дегтярев сообщил, что за 2023-й деньги отправлены, а размер следующего платежа «в процессе обсуждения»

Михаил Дегтярев (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Россия в декабре направила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год в размере более €1,1 млн, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, которого цитирует «РИА Новости».

Взнос был перечислен 19 декабря. «Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе», — сказал министр.

По поводу выплаты взноса за 2024 год Дегтярев сообщил, что новая формула расчета платежа «пока в процессе обсуждения». Выплаты европейских стран привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы, но Россия из него вышла в 2022-м.

В ноябре в пресс-службе WADA сообщили ТАСС, что ждут от России большую часть взноса за 2023 год (более $1,2 млн) и всю сумму за 2024 год (более $1,3 млн). В 2025-м агентство ждет от России более $1,4 млн, отмечает «РИА Новости».

В мае занимавший тогда пост замминистра спорта Андрей Федоров говорил, что ведомство «мучается уже несколько месяцев» с переводом средств WADA.