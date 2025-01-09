 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADA

Президент WADA Витольд Банька ранее в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации
Глава USADA Трэвис Тайгарт
Глава USADA Трэвис Тайгарт (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

США отказались выплатить взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Такое решение приняло управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны из-за дела со скрытыми пробами китайских пловцов, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

США выплачивает крупнейший взнос среди стран, сотрудничающих с WADA. Он составляет $3,6 млн, 14% бюджета WADA. К примеру, взнос России составляет $1,4 млн, а бюджет организации на 2025 год — $57.5 млн.

USADA, которое находится в конфронтации с WADA, поддержало решение властей страны. «Нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности организации, — говорится в заявлении. — В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось».

Президент WADA Витольд Банька ранее в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации.

В USADA подчеркнули, что отказ от выплат не повлияет на участие американских спортсменов в международных турнирах.

Конфликт WADA c США

Перед Олимпиадой в Токио Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не стало наказывать спортсменов за триметазидин, сославшись на случайное попадание препарата в их организмы. О положительных пробах спортсменов стало известно за несколько месяцев до Олимпиады — в апреле 2024 года после публикации The New York Times.

В USADA обвинили WADA и китайских коллег в сокрытии положительных проб, напомнив, что за аналогичное вещество была наказана российская фигуристка Камила Валиева. В ответ китайская сторона заявила, что запрещенное вещество попало в кровь спортсменов из-за зараженного мяса. В WADA же отметили, что не стали оспаривать вердикт CHINADA из-за отсутствия перспектив дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Однако этот ответ не удовлетворил власти США и антидопинговые службы страны. После этого между WADA и USADA начался конфликт со взаимными публичными обвинениями в плохой работе.

В частности Банька отметил, что большая часть спортсменов сборных США не проверяются на допинг. Также он сообщил, что USADA позволило пойманным на применении допинга спортсменам в период с 2011 по 2014 год продолжать соревноваться. За освобождение от санкций атлеты должны были работать под прикрытием и рассказывать о других нарушителях антидопинговых правил. В США выдвинули встречное обвинение в отношении всемирной организации.

А почетный президент WADA и почетный член МОК Ричард Паунд пригрозил USADA лишением статуса соответствия из-за «акта Родченкова», используемого США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Акт позволяет американской организации преследовать любого человека в мире, вовлеченного в допинговый сговор на любых соревнованиях с американским участием.

В ходе конфликта WADA подало иск о клевете против USADA. Поводом для подачи иска стали высказывания американской стороны в адрес WADA по делу о 23 китайских пловцах.

Вашингтон же начал расследование, и настаивает на «широкомасштабной проверке» операций агентства и ограничении его права использовать американские средства для подачи исков против учреждений США. в рамках В рамках начатого в США федерального расследования для дачи показаний вызвали исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки, руководителей WADA, включая Баньку. Но в WADA отказались от приглашения.

В итоге на Олимпиаду поехало 12 пловцов, пойманных на триметазидине, они выиграли более 10 медалей, в том числе три золота

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
WADA USADA США допинговый скандал допинг
Материалы по теме
WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми
Спорт
WADA заявило, что Россия еще не заплатила ей более $2,5 млн взносов
Спорт
США не выплатили в срок взносы в WADA из-за дела китайских пловцов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 10:31
Акции X5 выросли на старте торгов после переезда вопреки ожиданиямИнвестиции, 10:26
США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADAСпорт, 10:17
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в КалифорнииОбщество, 10:15
История, технологии, принципы: за что мы ценим бренд CornelianiСтиль, 10:14
Экономика на батарейках: как работает аккумуляторнаяТренды, 10:12
Обрушение откладывается: что ожидает вторичную недвижимость в 2025 годуНедвижимость, 10:10
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
Овечкин вошел в топ-30 по числу матчей в истории НХЛСпорт, 10:04
После скандала «Крылья Советов» возглавит экс-министр из ТулыСпорт, 10:01
Ночной клуб в Якутске оштрафовали за «нетрадиционных» гостей из ТаиландаОбщество, 10:00
Медведев рассказал о виртуальных победах ТрампаПолитика, 09:48
Запросы похожи на живую речь, а ответы создает ИИ: ключевые тренды в SEOPro, 09:46
FT узнала о планах Маска добиваться отставки британского премьераПолитика, 09:33
Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе СШАПолитика, 09:27