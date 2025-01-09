США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADA

Президент WADA Витольд Банька ранее в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации

Глава USADA Трэвис Тайгарт (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

США отказались выплатить взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Такое решение приняло управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны из-за дела со скрытыми пробами китайских пловцов, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

США выплачивает крупнейший взнос среди стран, сотрудничающих с WADA. Он составляет $3,6 млн, 14% бюджета WADA. К примеру, взнос России составляет $1,4 млн, а бюджет организации на 2025 год — $57.5 млн.

USADA, которое находится в конфронтации с WADA, поддержало решение властей страны. «Нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности организации, — говорится в заявлении. — В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось».

Президент WADA Витольд Банька ранее в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации.

В USADA подчеркнули, что отказ от выплат не повлияет на участие американских спортсменов в международных турнирах.

Конфликт WADA c США

Перед Олимпиадой в Токио Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не стало наказывать спортсменов за триметазидин, сославшись на случайное попадание препарата в их организмы. О положительных пробах спортсменов стало известно за несколько месяцев до Олимпиады — в апреле 2024 года после публикации The New York Times.

В USADA обвинили WADA и китайских коллег в сокрытии положительных проб, напомнив, что за аналогичное вещество была наказана российская фигуристка Камила Валиева. В ответ китайская сторона заявила, что запрещенное вещество попало в кровь спортсменов из-за зараженного мяса. В WADA же отметили, что не стали оспаривать вердикт CHINADA из-за отсутствия перспектив дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Однако этот ответ не удовлетворил власти США и антидопинговые службы страны. После этого между WADA и USADA начался конфликт со взаимными публичными обвинениями в плохой работе.

В частности Банька отметил, что большая часть спортсменов сборных США не проверяются на допинг. Также он сообщил, что USADA позволило пойманным на применении допинга спортсменам в период с 2011 по 2014 год продолжать соревноваться. За освобождение от санкций атлеты должны были работать под прикрытием и рассказывать о других нарушителях антидопинговых правил. В США выдвинули встречное обвинение в отношении всемирной организации.

А почетный президент WADA и почетный член МОК Ричард Паунд пригрозил USADA лишением статуса соответствия из-за «акта Родченкова», используемого США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Акт позволяет американской организации преследовать любого человека в мире, вовлеченного в допинговый сговор на любых соревнованиях с американским участием.

В ходе конфликта WADA подало иск о клевете против USADA. Поводом для подачи иска стали высказывания американской стороны в адрес WADA по делу о 23 китайских пловцах.

Вашингтон же начал расследование, и настаивает на «широкомасштабной проверке» операций агентства и ограничении его права использовать американские средства для подачи исков против учреждений США. в рамках В рамках начатого в США федерального расследования для дачи показаний вызвали исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки, руководителей WADA, включая Баньку. Но в WADA отказались от приглашения.

В итоге на Олимпиаду поехало 12 пловцов, пойманных на триметазидине, они выиграли более 10 медалей, в том числе три золота