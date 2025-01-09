США отказались выплачивать крупнейший ежегодный взнос WADA
США отказались выплатить взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Такое решение приняло управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны из-за дела со скрытыми пробами китайских пловцов, сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).
США выплачивает крупнейший взнос среди стран, сотрудничающих с WADA. Он составляет $3,6 млн, 14% бюджета WADA. К примеру, взнос России составляет $1,4 млн, а бюджет организации на 2025 год — $57.5 млн.
USADA, которое находится в конфронтации с WADA, поддержало решение властей страны. «Нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности организации, — говорится в заявлении. — В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось».
Президент WADA Витольд Банька ранее в ответ на угрозы не выплачивать взнос заявил, что в случае отказа США потеряют позиции в структуре управления организации.
В USADA подчеркнули, что отказ от выплат не повлияет на участие американских спортсменов в международных турнирах.
Конфликт WADA c США
Перед Олимпиадой в Токио Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) не стало наказывать спортсменов за триметазидин, сославшись на случайное попадание препарата в их организмы. О положительных пробах спортсменов стало известно за несколько месяцев до Олимпиады — в апреле 2024 года после публикации The New York Times.
В USADA обвинили WADA и китайских коллег в сокрытии положительных проб, напомнив, что за аналогичное вещество была наказана российская фигуристка Камила Валиева. В ответ китайская сторона заявила, что запрещенное вещество попало в кровь спортсменов из-за зараженного мяса. В WADA же отметили, что не стали оспаривать вердикт CHINADA из-за отсутствия перспектив дела в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Однако этот ответ не удовлетворил власти США и антидопинговые службы страны. После этого между WADA и USADA начался конфликт со взаимными публичными обвинениями в плохой работе.
В частности Банька отметил, что большая часть спортсменов сборных США не проверяются на допинг. Также он сообщил, что USADA позволило пойманным на применении допинга спортсменам в период с 2011 по 2014 год продолжать соревноваться. За освобождение от санкций атлеты должны были работать под прикрытием и рассказывать о других нарушителях антидопинговых правил. В США выдвинули встречное обвинение в отношении всемирной организации.
А почетный президент WADA и почетный член МОК Ричард Паунд пригрозил USADA лишением статуса соответствия из-за «акта Родченкова», используемого США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Акт позволяет американской организации преследовать любого человека в мире, вовлеченного в допинговый сговор на любых соревнованиях с американским участием.
В ходе конфликта WADA подало иск о клевете против USADA. Поводом для подачи иска стали высказывания американской стороны в адрес WADA по делу о 23 китайских пловцах.
Вашингтон же начал расследование, и настаивает на «широкомасштабной проверке» операций агентства и ограничении его права использовать американские средства для подачи исков против учреждений США. в рамках В рамках начатого в США федерального расследования для дачи показаний вызвали исполнительного директора World Aquatics Брента Новицки, руководителей WADA, включая Баньку. Но в WADA отказались от приглашения.
В итоге на Олимпиаду поехало 12 пловцов, пойманных на триметазидине, они выиграли более 10 медалей, в том числе три золота
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