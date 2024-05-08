В Минспорте рассказали о проблемах с выплатой взноса в бюджет WADA
Минспорт уже нескольких месяцев не может решить проблему, связанную со взносом в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал заместитель министра спорта Андрей Федоров, которого цитирует «РИА Новости».
«Мы мучаемся уже несколько месяцев со взносом в WADA — то счет не тот, то деньги грязные, то еще что-то. Каждый раз ищется новая причина. Нам нужно идти по интересам своей страны, а не на поводу у этих недружественных стран», — заявил Федоров.
В сентябре 2023 года стало известно, что Россия единственная из крупных плательщиков не перечислила взнос в бюджет WADA в 2023 году. В Минспорте это объяснили поиском новой формулы взносов без привязки к членству в Совете Европы.
Минспорт тогда отмечал, что общая утвержденная государствами формула финансирования WADA отсутствует, а ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. В Европе ежегодные взносы стран в бюджет WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в организации.
В феврале 2024-го министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия договорилась с WADA внести взнос за 2023 год. В апреле в WADА сообщили, что до сих пор не получили эти деньги. Сумма взноса составляет $1,267 млн.
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