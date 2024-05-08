В Минспорте рассказали о проблемах с выплатой ежегодного взноса в бюджет WADA

В Минспорте рассказали о проблемах с выплатой взноса в бюджет WADA

Заместитель министра спорта России Андрей Федоров заявил, что уже несколько месяцев Минспорт не может решить проблему с этим взносом. По словам Федорова, каждый раз ищется новая причина не принимать деньги из России

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минспорт уже нескольких месяцев не может решить проблему, связанную со взносом в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал заместитель министра спорта Андрей Федоров, которого цитирует «РИА Новости».

«Мы мучаемся уже несколько месяцев со взносом в WADA — то счет не тот, то деньги грязные, то еще что-то. Каждый раз ищется новая причина. Нам нужно идти по интересам своей страны, а не на поводу у этих недружественных стран», — заявил Федоров.

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия единственная из крупных плательщиков не перечислила взнос в бюджет WADA в 2023 году. В Минспорте это объяснили поиском новой формулы взносов без привязки к членству в Совете Европы.

Минспорт тогда отмечал, что общая утвержденная государствами формула финансирования WADA отсутствует, а ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. В Европе ежегодные взносы стран в бюджет WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в организации.

В феврале 2024-го министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия договорилась с WADA внести взнос за 2023 год. В апреле в WADА сообщили, что до сих пор не получили эти деньги. Сумма взноса составляет $1,267 млн.