МОК назвал преграду для вручения медалей фигуристам за Олимпиаду-2022

В МОК заявили, что передадут медали через ОКР, когда позволит логистика. Россиянам после дела Валиевой вместо золотых медалей присудили бронзу, но не стали награждать их в августе вместе с командами США и Японии

Александр Галлямов и Анастасия Мишина (Фото: Elsa / Getty Images)

Российские участники командного турнира фигуристов на Играх в Пекине получат свои бронзовые медали через Олимпийский комитет России (ОКР), когда это будет возможно с точки зрения логистики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Международный союз конькобежцев (ISU) после завершения разбирательства по допинг-делу Камилы Валиевой присудил россиянам бронзу вместо золота. Это решение безуспешно пыталась оспорить сборная Канады, которая заняла четвертое место и рассчитывала попасть в призеры.

Сборные США и Японии получили, соответственно, золотые и серебряные награды на специальной церемонии во время Олимпиады в Париже, россиян на нее не пригласили.

Бронзу Игр в Пекине получат Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

ОКР с октября 2023-го отстранен МОК за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые присоединились к России в сентябре 2022-го. В ОКР эти санкции назвали контрпродуктивными.

После начала военной операции на Украине российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU. Их допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026, который пройдет в сентябре в Пекине.