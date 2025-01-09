МОК назвал преграду для вручения медалей фигуристам за Олимпиаду-2022
Российские участники командного турнира фигуристов на Играх в Пекине получат свои бронзовые медали через Олимпийский комитет России (ОКР), когда это будет возможно с точки зрения логистики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Международный союз конькобежцев (ISU) после завершения разбирательства по допинг-делу Камилы Валиевой присудил россиянам бронзу вместо золота. Это решение безуспешно пыталась оспорить сборная Канады, которая заняла четвертое место и рассчитывала попасть в призеры.
Сборные США и Японии получили, соответственно, золотые и серебряные награды на специальной церемонии во время Олимпиады в Париже, россиян на нее не пригласили.
Бронзу Игр в Пекине получат Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
ОКР с октября 2023-го отстранен МОК за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые присоединились к России в сентябре 2022-го. В ОКР эти санкции назвали контрпродуктивными.
После начала военной операции на Украине российские фигуристы не выступают на соревнованиях под эгидой ISU. Их допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026, который пройдет в сентябре в Пекине.
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