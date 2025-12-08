 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
Овечкин впервые за месяц не смог набрать очки в двух играх подряд

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Форвард впервые с 1 ноября не набрал очки и с 22 ноября не поразил ворота в двух матчах подряд
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очки в победном домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0).

Российский форвард впервые с 1 ноября не смог набрать очки в двух матчах подряд. Также он впервые с 22 ноября не поразил ворота в двух играх подряд.

В прошлой игре капитан столичной команды прервал шестиматчевую серию с набранными очками, которая является самой продолжительной в сезоне и одной из самых длинных за два года.

Овечкин является вторым бомбардиром и снайпером команды с 29 очками и 15 голами. По этому показателю он уступает только Тому Уилсону — 32 очка и 17 шайб.

Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google
Спорт
Александр Овечкин

В матче с «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин одержал 841-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. 40-летний российский форвард вышел на девятое место по этому показателю. Лидером является шведский защитник Никлас Лидстрем (937).

Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ в топ-10. До завершения регулярки «Вашингтону» осталось провести 52 игры.

Нынешний сезон является последним по действующему контракту Овечкина. Россиянин не исключил, что после завершит выступление в НХЛ. Однако он не раз подчеркивал, что не принял окончательного решения.

