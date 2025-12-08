Овечкин впервые за месяц не смог набрать очки в двух играх подряд
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очки в победном домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0).
Российский форвард впервые с 1 ноября не смог набрать очки в двух матчах подряд. Также он впервые с 22 ноября не поразил ворота в двух играх подряд.
В прошлой игре капитан столичной команды прервал шестиматчевую серию с набранными очками, которая является самой продолжительной в сезоне и одной из самых длинных за два года.
Овечкин является вторым бомбардиром и снайпером команды с 29 очками и 15 голами. По этому показателю он уступает только Тому Уилсону — 32 очка и 17 шайб.
В матче с «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин одержал 841-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. 40-летний российский форвард вышел на девятое место по этому показателю. Лидером является шведский защитник Никлас Лидстрем (937).
Овечкин — единственный действующий игрок НХЛ в топ-10. До завершения регулярки «Вашингтону» осталось провести 52 игры.
Нынешний сезон является последним по действующему контракту Овечкина. Россиянин не исключил, что после завершит выступление в НХЛ. Однако он не раз подчеркивал, что не принял окончательного решения.
