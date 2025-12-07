Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Google's Year in Search.
Российский нападающий занял седьмое место в списке, став единственным хоккеистом в топ-10.
Овечкин в апреле 2025 года побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки (894). Это событие стало одним из и самых обсуждаемых в североамериканском спорте. При этом с каждым приближением к рекорду Гретцки ажиотаж вокруг Овечкина увеличивался.
Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:
1. Теренс Кроуфорд (бокс)
2. Рори Макилрой (гольф)
3. Шедер Сандерс (американский футбол, NFL)
4. Шей Гилджес-Александер (НБА)
5. Джейлен Хёртс (NFL)
6. Мэнни Пакьяо (бокс)
7. Александр Овечкин (НХЛ)
8. Купер Флэгг (НБА)
9. Стефон Диггз (NFL)
10. Кэм Скаттебо (NFL)
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили