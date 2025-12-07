Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google

Овечкин занял седьмое место в списке, став единственным хоккеистом в топ-10

Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Google's Year in Search.

Российский нападающий занял седьмое место в списке, став единственным хоккеистом в топ-10.

Овечкин в апреле 2025 года побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки (894). Это событие стало одним из и самых обсуждаемых в североамериканском спорте. При этом с каждым приближением к рекорду Гретцки ажиотаж вокруг Овечкина увеличивался.