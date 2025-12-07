 Перейти к основному контенту
Рекорд Овечкина в НХЛ⁠,
0

Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов мира по версии Google

Сюжет
Рекорд Овечкина в НХЛ
Овечкин занял седьмое место в списке, став единственным хоккеистом в топ-10
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Getty Images)

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошел в топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году. Об этом сообщается на сайте Google's Year in Search.

Российский нападающий занял седьмое место в списке, став единственным хоккеистом в топ-10.

Овечкин в апреле 2025 года побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки (894). Это событие стало одним из и самых обсуждаемых в североамериканском спорте. При этом с каждым приближением к рекорду Гретцки ажиотаж вокруг Овечкина увеличивался.

Топ-10 самых популярных спортсменов по поисковым запросам в Google в 2025 году:

1. Теренс Кроуфорд (бокс)

2. Рори Макилрой (гольф)

3. Шедер Сандерс (американский футбол, NFL)

4. Шей Гилджес-Александер (НБА)

5. Джейлен Хёртс (NFL)

6. Мэнни Пакьяо (бокс)

7. Александр Овечкин (НХЛ)

8. Купер Флэгг (НБА)

9. Стефон Диггз (NFL)

10. Кэм Скаттебо (NFL)

Теги
Персоны
Александр Овечкин НХЛ Google Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
