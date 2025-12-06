У Овечкина прервалась лучшая в сезоне НХЛ серия с набранными очками
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Анахайм Дакс» со счетом 3:4 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Каттер Готье (19-я минута), Росс Джонстон (27) и Беккетт Сеннеке (38). Победный буллит на счету Мэйсона Мактавиша. У гостей отличились Том Уилсон (10), Итен Фрэнк (27) и Алексей Протас (28).
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал результативную серию, которая составила шесть матчей — это был его лучший в сезоне показатель. Всего в нынешнем сезоне у 40-летнего россиянина 14 голов и 15 голевых передач в 29 встречах.
В начале третьего периода Овечкин поучаствовал в потасовке. Все произошло после того, как форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул защитника «Вашингтона» Джейкоба Чикрана, из-за чего тот врезался в борт. Овечкин и его партнер по команде Дилан Строум вступились за пострадавшего, стычка переросла в массовую потасовку, но судьи разняли хоккеистов.
«Вашингтон» прервал серию из шести побед в НХЛ. Команда с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 35 очками расположился на третьей строчке на Западе.
