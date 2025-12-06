 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,93 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,12 x 3,25 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,25 x 6 2 12,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,27 x 6 2 10,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,1 2 1,72 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

У Овечкина прервалась лучшая в сезоне НХЛ серия с набранными очками

Овечкин прервал 6-матчевую серию с набранными очками и поучаствовал в потасовке
«Вашингтон» в серии буллитов проиграл «Анахайму», прервав шестиматчевую победную серию
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Анахайм Дакс» со счетом 3:4 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Каттер Готье (19-я минута), Росс Джонстон (27) и Беккетт Сеннеке (38). Победный буллит на счету Мэйсона Мактавиша. У гостей отличились Том Уилсон (10), Итен Фрэнк (27) и Алексей Протас (28).

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал результативную серию, которая составила шесть матчей — это был его лучший в сезоне показатель. Всего в нынешнем сезоне у 40-летнего россиянина 14 голов и 15 голевых передач в 29 встречах.

В начале третьего периода Овечкин поучаствовал в потасовке. Все произошло после того, как форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул защитника «Вашингтона» Джейкоба Чикрана, из-за чего тот врезался в борт. Овечкин и его партнер по команде Дилан Строум вступились за пострадавшего, стычка переросла в массовую потасовку, но судьи разняли хоккеистов.

«Вашингтон» прервал серию из шести побед в НХЛ. Команда с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 35 очками расположился на третьей строчке на Западе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Третьяк пригласил «Вашингтон» с Овечкиным на Кубок «Первого канала»
Спорт
Овечкин сделал дубль и вошел в топ-2 лучших снайперов года в НХЛ
Спорт
Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 10:32 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 10:32
Сладость или гадость: чем можно заменить сахар и насколько это безопасноПодписка на РБК, 10:35
«Эта победа нужна всей России». Сможет ли Ян вновь стать чемпионом UFC Спорт, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области Политика, 10:28
У Овечкина прервалась лучшая в сезоне НХЛ серия с набранными очками Спорт, 10:19
Посол Казахстана не увидел причин прекращать транзит нефти из России Политика, 10:16
Когда планы разбиваются о реальность: 5 способов справиться с фрустрациейПодписка на РБК, 10:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Перфекционизм и страх мешают креативности. Как ее развитьПодписка на РБК, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Еще один глобальный кризис: чем пластиковый мусор грозит миру и РоссииПодписка на РБК, 10:00
«Я полгода работала лежа»: как Фиджи Симо стала вторым человеком в OpenAIПодписка на РБК, 09:58
Миллиардер Рыболовлев проиграл в США суд партнеру по инвестициям в биомед Бизнес, 09:47
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Школа, ЛЭП и частные дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области Политика, 09:32