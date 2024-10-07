В сборной Таджикистана отказались снова играть с Россией в ноябре

В Таджикистане отказались снова играть со сборной России

В таджикистанской федерации сообщили, что уже нашли соперников по ноябрьским матчам. Сборные Таджикистана и России в ноябре 2022-го завершили товарищеский матч безголевой ничьей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Федерация футбола Таджикистана отказалась проводить еще один товарищеский матч с командой России в ноябрьскую паузу, поскольку у нее уже есть соперники на эти даты. Об этом ТАСС сообщили в таджикистанской федерации.

«РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», — отметили в организации.

Сборные Таджикистана и России провели товарищеский матч в Душанбе в ноябре 2022 года (0:0).

Сборная России начала октябрьский сбор в Новогорске, не имея договоренностей о товарищеских матчах.

Ранее стало известно, что играть с россиянами в октябре отказались пакистанцы и танзанийцы.

В ноябрьскую паузу сборная России может провести игру с командой Сирии. Как сообщил в понедельник «Матч ТВ» менеджер сирийской сборной Удачи Фаталлах, переговоры находятся на завершающей стадии.

Сборная Таджикистана занимает 103-е место в рейтинге ФИФА, Сирия — 92-е, Танзания — 110-е, Пакистан — 197-е.

Россия в рейтинге ФИФА 34-я.

Последний матч команды Валерия Карпина с Таиландом 7 сентября сорвался из-за тайфуна, накрывшего Вьетнам.