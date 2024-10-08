Миранчук покоряет Америку. Как россияне сыграли за границей

Алексей Миранчук помог «Атланте» сохранить шансы на плей-офф MLS, а Матвей Сафонов со скамейки смотрел за неудачей конкурента. Как российские легионеры показали себя на прошедшей неделе — в материале «РБК Спорт»

Алексей Миранчук (Фото: Reuters)

Головин продлил контракт

Александр Головин (Фото: Global Look Press)

На прошедшей неделе «Монако» сыграл вничью с «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (2:2) и победил «Ренн» (2:1) в чемпионате Франции.

Российский полузащитник Александр Головин в матче против «Динамо» провел 46 минут, а в чемпионате Франции сыграл последние 21 минуту. Результативными действиями он не отличился.

При этом, на прошедшей неделе, 5 октября, Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года. Предыдущий контракт футболиста с французским клубом был рассчитан до июня 2026 года.

После семи туров «Монако» лидирует в Лиге 1. Команда набрала 19 очков и опережает идущий на втором месте ПСЖ на два очка.

Гол и передача Миранчука сохранили «Атланте» шансы на плей-офф MLS

Алексей Миранчук (Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил третий гол в MLS за «Атланту» и помог своей команде сохранить шансы на выход в плей-офф. В субботу, 5 октября «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1 и прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.

Миранчук открыл счет с пенальти на 75-й минуте, а на седьмой компенсированной минуте отдал результативную передачу Тайлеру Вольфу. Также россиянин, который в июле перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты», нанес больше всех ударов по воротам (5) и чаще других касался мяча в штрафной (6).

Всего на счету Миранчука, который провел восемь матчей в сезоне MLS, три гола и одна результативная передача.

В решающем матче регулярного сезона «Атланта» 20 октября (1:00 мск) встретится в гостях с «Орландо Сити». Клуб Миранчука и «Филадельфия Юнион» перед последним туром имеют по 37 очков и могут побороться за места в плей-офф с «Ди Си Юнайтед» и «Монреалем» (оба — по 40).

Желтая карточка Миранчука

Брат Алексея, Антон Миранчук, который в середине сентября перешел в швейцарский «Сьон», сыграл в матче внутреннего чемпионата против «Ивердона» (1:1). 28-летний россиянин провел свою третью игру в составе новой команды.

Он вышел в стартовом составе, а в середине второго тайма, на 66-й минуте, заработал желтую карточку за споры с арбитром, который не зафиксировал, по мнению футболиста, фол со стороны соперника. На 73-й минуте игрок был заменен.

Ведущее издание Сьона La Nuovelliste оценило игру Миранчука на 4,0 по 6-балльной системе.

Шанс для Сафонова

Матвей Сафонов (Фото: Global Look Press)

В ПСЖ впервые после травмы вернулся в ворота Джанлуиджи Доннарумма, которого заменял россиянин Матвей Сафонов. При итальянского вратаре парижский клуб проиграл «Арсеналу» в Лиге чемпионов (0:2) и сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) в чемпионате Франции.

В матче Лиги чемпионов две его грубейшие ошибки привели к двум пропущенным мячам. Сначала от Кая Хавертца на 20-минуте, а через 15 минут от Букайо Сака. Оба раза итальянец после несложных ударов соперников упустил мяч из рук.

После поражения от лондонского клуба, главный тренер ПСЖ Луис Энрике заявила, что игра футболистов ПСЖ, как и вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы, была на низком уровне. «Доннарумма был таким же, как и его товарищи по команде. На минимальном уровне. «Арсенал» заслужил свою победу», — сказал Энрике, добавив, что ответственность за поражение лежит на нем (цитата по BFMTV).

Позже Maxifoot со ссылкой на L’Équipe сообщил, что Доннарумма рискует потерять статус основного голкипера, поскольку Энрике задумался о замене итальянца после ошибок итальянца в матче с «Арсеналом». Заместитель главного редактора L’Équipe Жан-Филип Леклер заявил «Спорт-Экспрессу», что Энрике недоволен Доннаруммой, «но его не убедил и Сафонов, а (Арнау) Тенас все еще остается вариантом». «Так что выбор между тремя вратарями остается открытым», — сказал он.

Во время травмы итальянского вратаря Сафонов, который перешел во французский клуб летом, провел три матча в воротах ПСЖ. Россиянин сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0), а также провел две игры в чемпионате Франции против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1).

Штраф ПАОКа

В последнем туре Суперлиги Греции ПАОК 6 октября обыграл «Левадиакос» со счетом 2:0. Однако двое россиян, которые играют в команде из Салоников, Магомед Оздоев и Федор Чалов, провели матч на скамейке запасных.

За день до победы над «Левадиакосом», стало известно о том, что руководство ПАОКа оштрафовало игроков команды после трех подряд поражений.

Накануне генеральный директор ЦСКА (воспитанником этого клуба является Чалов) Роман Бабаев заявил, что футболист рад своему переходу в греческий клуб и «его мечта осуществилась». «Мы желаем ему удачи, все абсолютно нормально. Если он захочет вернуться, думаю, вернется. Чалов мог бы уйти бесплатно, либо мы могли получить определенную сумму. Конечно, хотелось бы больше, но пришлось выбирать из двух зол», — сказал гендиректор ЦСКА.

Владельцем ПАОКа (Салоники) является бизнесмен Иван Саввиди, который вместе с семьей с состоянием $1,4 млрд входит в топ-100 рейтинга Forbes богатейших людей России. В 2002–2005 годах он был президентом футбольного клуба «Ростов», в 2005–2006 годах — президентом ростовского футбольного клуба СКА.