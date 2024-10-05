Греческий клуб оштрафовал игроков сборной России после серии поражений
Руководство греческого футбольного клуба ПАОК оштрафовало игроков команды после трех подряд поражения. Об этом сообщает греческий портал Sport 24.
Размер штрафа не сообщается. В составе ПАОКа выступают два футболиста сборной России — Магомед Оздоев и Федор Чалов.
Владельцем ПАОКа (Салоники) является бизнесмен Иван Саввиди, который вместе с семьей с состоянием $1,4 млрд входит в топ-100 рейтинга Forbes богатейших людей России. В 2002-2005 годах он был президентом футбольного клуба «Ростов», в 2005-2006 годах — президентом ростовского футбольного клуба СКА.
В 2012 году Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОКа (Салоники).
В марте 2018 года Саввиди выбежал во время матча за первое место с АЕК на футбольное поле с пистолетом, из-за чего получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей национальных греческих турниров.
После прихода Савиди клуб дважды выигрывал чемпионат (2018/19, 2023/24), до этого клуб не побежал с 1986 года.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году
Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд
АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным
В России из-за неурожая яблок подорожает сидр
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов