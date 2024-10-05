Греческий клуб оштрафовал игроков сборной России после серии поражений

Размер штрафа неизвестен. В составе ПАОКа выступают два футболиста сборной России — Магомед Оздоев и Федор Чалов

Федор Чалов в составе ПАОКа (Фото: Global Look Press)

Руководство греческого футбольного клуба ПАОК оштрафовало игроков команды после трех подряд поражения. Об этом сообщает греческий портал Sport 24.

Размер штрафа не сообщается. В составе ПАОКа выступают два футболиста сборной России — Магомед Оздоев и Федор Чалов.

Владельцем ПАОКа (Салоники) является бизнесмен Иван Саввиди, который вместе с семьей с состоянием $1,4 млрд входит в топ-100 рейтинга Forbes богатейших людей России. В 2002-2005 годах он был президентом футбольного клуба «Ростов», в 2005-2006 годах — президентом ростовского футбольного клуба СКА.

В 2012 году Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОКа (Салоники).

В марте 2018 года Саввиди выбежал во время матча за первое место с АЕК на футбольное поле с пистолетом, из-за чего получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей национальных греческих турниров.

После прихода Савиди клуб дважды выигрывал чемпионат (2018/19, 2023/24), до этого клуб не побежал с 1986 года.