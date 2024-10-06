Гол и пас Миранчука принесли «Атланте» победу и шансы на плей-офф MLS

Гол и передача Миранчука сохранили «Атланте» шансы на плей-офф MLS

«Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1. Миранчук второй раз подряд реализовал пенальти, а потом поучаствовал в победном голе

Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил третий гол в MLS за «Атланту» и помог своей команде сохранить шансы на выход в плей-офф.

В субботу «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллз» со счетом 2:1 и прервала пятиматчевую безвыигрышную серию.

Миранчук открыл счет с пенальти на 75-й минуте, а на седьмой компенсированной минуте отдал результативную передачу Тайлеру Вольфу. Также россиянин нанес больше всех ударов по воротам (5) и чаще других касался мяча в штрафной (6), отмечает Opta.

«Атланта» пропустила гол перед финальным свистком — отличился Серж Нгома.

В решающем матче регулярного сезона «Атланта» 20 октября (1:00 мск) встретится в гостях с «Орландо Сити».

«Атланта» и «Филадельфия Юнион» перед последним туром имеют по 37 очков и могут побороться за места в плей-офф с «Ди Си Юнайтед» и «Монреалем» (оба — по 40).

Миранчук в июле перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты».