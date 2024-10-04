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Головин продлил контракт с «Монако»

Александр Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года
Соглашение российского полузащитника с французской командой рассчитано до 2029-го года
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Global Look Press)

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029-го года, сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущий контракт футболиста с французским клубом был рассчитан до июня 2026 года.

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28-летний Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В прошлом сезоне Головина признали лучшим игроком команды, он забил шесть голов в 27 матчах.

Перед сезоном 2024/25 российский футболист сменил номер на десятый и выходил в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» с капитанской повязкой.

«Монако» занимает второе место в таблице чемпионата Франции с 16-ю очками. В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Ренном» 5 октября.

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Альвина Цаканян
Футбол ФК Монако Александр Головин
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