 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Петр Ян не увидел ничего особенного в брате Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Петр Ян: не вижу ничего особенного в Умаре Нурмагомедове
Экс-чемпион UFC сказал, что непобежденный боец Умар Нурмагомедов является сильным спортсменом, но в нем нет ничего особенного
Умар Нурмагомедов
Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян заявил «Спорт-Экспрессу», что не видит ничего особенного в российском бойце Умаре Нурмагомедове.

«Я не вижу ничего особенного в нем (в Умаре Нурмагомедове. — РБК). Безусловно, сильный молодой парень, который идет, побеждает. Но взять что-то особенное... я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что. Хоть троих мне в один вечер по очереди дали бы, я готов был с ними драться», − сказал Ян.

Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в мире
Спорт
Хабиб Нурмагомедов

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В августе Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби единогласным решением судей и поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе.

Нурмагомедов идет на победной серии в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.

На счету Яна 17 побед и пять поражений в UFC. В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC, но уже в следующем поединке потерял его из-за дисквалификации (в бою с Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар).

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян Умар Нурмагомедов
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в мире
Спорт
Брат Нурмагомедова выиграл первый бой после отстранения за допинг
Спорт
Брат Хабиба Нурмагомедова спас тонущую женщину в Дагестане
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Петр Ян не увидел ничего особенного в брате НурмагомедоваСпорт, 15:43
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти произошел пожарОбщество, 15:36
ТАСС сообщил о взятии группировки ВСУ в Селидово в клещиПолитика, 15:31
Костин призвал бороться с «путем в никуда»Экономика, 15:23
Три израильтянина погибли из-за стрельбы на КПП у ИорданииПолитика, 15:20
Тутберидзе оплатит весь долг 12-летней фигуристки перед ПлющенкоСпорт, 14:52
«Страна» опубликовала список погибших при ударе по училищу в ПолтавеПолитика, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Сочи опровергли информацию о найденной на пляже украинской минеПолитика, 14:39
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья во Франции и на БалиБизнес, 14:22
Путин примет участие в военных ученияхПолитика, 14:15
«Индийский Джеймс Бонд» приедет в Россию обсудить мир на УкраинеПолитика, 14:11
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 13:59
Памфилова рассказала о нарушениях во время Единого дня голосованияПолитика, 13:51
Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мираСпорт, 13:38