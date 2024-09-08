Петр Ян не увидел ничего особенного в брате Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC сказал, что непобежденный боец Умар Нурмагомедов является сильным спортсменом, но в нем нет ничего особенного

Умар Нурмагомедов (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян заявил «Спорт-Экспрессу», что не видит ничего особенного в российском бойце Умаре Нурмагомедове.

«Я не вижу ничего особенного в нем (в Умаре Нурмагомедове. — РБК). Безусловно, сильный молодой парень, который идет, побеждает. Но взять что-то особенное... я не вижу этого. Взять меня четыре года назад, я так же шел, сносил всех там и вообще не понимал, кто, что. Хоть троих мне в один вечер по очереди дали бы, я готов был с ними драться», − сказал Ян.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В августе Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби единогласным решением судей и поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе.

Нурмагомедов идет на победной серии в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.

На счету Яна 17 побед и пять поражений в UFC. В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC, но уже в следующем поединке потерял его из-за дисквалификации (в бою с Алджамейном Стерлингом за запрещенный удар).