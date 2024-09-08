Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в мире

Усман Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона Bellator в легком весе. По словам Хабиба Нурмагомедова, многие годы люди будут обсуждать их «династию», не понимая, в чем секрет успеха

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов, защитивший пояс Bellator, является одним из лучших бойцов легкого дивизиона в мире. Об этом экс-чемпион UFC заявил в эфире Bellator на октагоне после поединка.

Усман Нурмагомедов 8 сентября в третий раз защитил титул чемпиона Bellator в легком весе, победив соотечественника Александра Шаблия на турнире в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

«Я думаю, что Усман сейчас один из лучших легковесов в мире. Раньше это был я, теперь наш брат Ислам (Махачев. — РБК), а Усман — следующий. Это династия. Я думаю, люди многие годы будут обсуждать это, не понимая, в чем секрет успеха. Потому что это упорный труд», — сказал Нурмагомедов сразу после боя на октагоне.

Усман Нурмагомедов завоевал титул в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В октябре 2023-го Нурмагомедов победил американца Брента Примуса. Но уже в ноябре Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против Примуса был признан несостоявшимся, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее Нурмагомедов рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

Усман — двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.26-летний боец одержал 18 побед в ММА и ни разу не проигрывал.