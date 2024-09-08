 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в мире

Хабиб Нурмагомедов после победы брата Усмана в бою Bellator: это династия
Усман Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона Bellator в легком весе. По словам Хабиба Нурмагомедова, многие годы люди будут обсуждать их «династию», не понимая, в чем секрет успеха
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов, защитивший пояс Bellator, является одним из лучших бойцов легкого дивизиона в мире. Об этом экс-чемпион UFC заявил в эфире Bellator на октагоне после поединка.

Усман Нурмагомедов 8 сентября в третий раз защитил титул чемпиона Bellator в легком весе, победив соотечественника Александра Шаблия на турнире в Сан-Диего (штат Калифорния, США).

«Я думаю, что Усман сейчас один из лучших легковесов в мире. Раньше это был я, теперь наш брат Ислам (Махачев. — РБК), а Усман — следующий. Это династия. Я думаю, люди многие годы будут обсуждать это, не понимая, в чем секрет успеха. Потому что это упорный труд», — сказал Нурмагомедов сразу после боя на октагоне.

Брат Нурмагомедова выиграл первый бой после отстранения за допинг
Спорт
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов завоевал титул в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейре решением судей. В октябре 2023-го Нурмагомедов победил американца Брента Примуса. Но уже в ноябре Bellator дисквалифицировал Нурмагомедова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Его победный полуфинальный поединок в Гран-при Bellator против Примуса был признан несостоявшимся, но чемпионский титул россиянин сохранил. Позднее Нурмагомедов рассказал, что своевременно не уведомил атлетическую комиссию о препаратах, которые принимал для лечения за несколько месяцев до боя с Примусом.

Усман — двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.26-летний боец одержал 18 побед в ММА и ни разу не проигрывал.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
Bellator смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

20 сентября 1988 года
Материалы по теме
Брат Нурмагомедова выиграл первый бой после отстранения за допинг
Спорт
Брат Хабиба Нурмагомедова спас тонущую женщину в Дагестане
Спорт
Хабиб Нурмагомедов сравнил завершение карьеры с выходом из тюрьмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Путин примет участие в военных ученияхПолитика, 14:15
«Индийский Джеймс Бонд» приедет в Россию обсудить мир на УкраинеПолитика, 14:11
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 13:59
Памфилова рассказала о нарушениях во время Единого дня голосованияПолитика, 13:51
Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мираСпорт, 13:38
Минобороны сообщило об отражении пяти лобовых атак в Курской областиПолитика, 13:26
Калиматова переизбрали на пост главы ИнгушетииПолитика, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хабиб Нурмагомедов назвал брата одним из лучших легковесов в миреСпорт, 12:44
Зеленский провел кадровые перестановкиПолитика, 12:43
CNN рассказал о нехватке подкреплений в ВСУПолитика, 12:35
Бастрыкин затребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушкиОбщество, 12:19
Степашин назвал Зеленского обреченным человекомПолитика, 12:00
Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US OpenСпорт, 11:45
В МИДе пообещали США «чувствительный» ответ на санкции против СМИПолитика, 11:42