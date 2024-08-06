Непобежденный брат Нурмагомедова поднялся на второе место в рейтинге UFC

Умар Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC в легчайшем весе

Умар Нурмагомедов после победы над американцем Кори Сэндхагеном поднялся сразу на восемь позиций в рейтинге UFC в легчайшем весе

Умар Нурмагомедов (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся на второе место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, опубликованном на сайте промоушена.

Нурмагомедов в ночь на 4 августа победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби единогласным решением судей. Россиянин продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.

Перед боем Умар, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимал десятое место в рейтинге промоушена, а Сэндхаген — второе. Американец в итоге опустился на четвертую строчку.

Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит американцу Шону О'Мэлли.

Кроме того, россиянин Азамат Мурзаканов после победы над американцем Алонзо Менифилдом нокаутом во втором раунде поднялся с 14-й на 11-ю строчку рейтинга в полутяжелом дивизионе.