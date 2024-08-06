Непобежденный брат Нурмагомедова поднялся на второе место в рейтинге UFC
Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся на второе место в обновленном рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, опубликованном на сайте промоушена.
Нурмагомедов в ночь на 4 августа победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби единогласным решением судей. Россиянин продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.
Перед боем Умар, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимал десятое место в рейтинге промоушена, а Сэндхаген — второе. Американец в итоге опустился на четвертую строчку.
Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит американцу Шону О'Мэлли.
Кроме того, россиянин Азамат Мурзаканов после победы над американцем Алонзо Менифилдом нокаутом во втором раунде поднялся с 14-й на 11-ю строчку рейтинга в полутяжелом дивизионе.
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