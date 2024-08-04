Брат Нурмагомедова победил американца в главном бою турнира UFC

Умар Нурмагомедов продлил победную серию в UFC до 18 боев. Он победил Кори Сэндхагена, который является вторым в рейтинге UFC, в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном бою турнира UFC в Абу-Даби.

Бой продлился все пять раундов.

В прошлом году поединок бойцов сорвался из-за травмы россиянина.

Нурмагомедов продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.

Сэндхаген потерпел пятое поражение при 17 победах.

Ранее Сэндхаген говорил, что согласится выйти против Нурмагомедова, если победитель получит право на чемпионский бой.

Перед боем Умар, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, занимал 10-е место в рейтинге легчайшего веса промоушена, а Сэндхаген — второе.



Титул чемпиона в этом дивизионе принадлежит американцу Шону О'Мэлли.