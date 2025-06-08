 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Ролан Гаррос. Мужчины. Финал Синнер Я Алькарас К 1 1,95 x 2 1,9 Теннис Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Грунт Данилина А / Крунич А Эррани С / Паолини Я 1 10 x 2 1,02 Баскетбол НБА. Финал Оклахома-Сити Индиана 1 1,2 x 2 5 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,15 x 4,4 2 2,9 Футбол Лига наций УЕФА. Дивизион А. Плей-офф. Финал. Германия Португалия Испания 1 3,8 x 3,8 2 2,03 Футбол Лига наций УЕФА. Дивизион А. Плей-офф. За 3-е место. Германия Германия Франция 1 16 x 4,1 2 1,35 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 7,1 x 4,2 2 1,52 Единоборства MMA. UFC 316. Нью-Джерси. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Шон О`Мэлли 1 1,1 x 45 2 7,6 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,43 x 4,7 2 8 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 1,85 x 3,75 2 4,4 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,09 x 11,5 2 33 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 3,85 x 3,2 2 2,15 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 

Выбившие россиянок в полуфинале итальянки выиграли «Ролан Гаррос» в парах

Выбившие россиянок Эррани и Паолини выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Сара Эррани и Джасмин Паолини в финале обыграли уроженку Москвы Анну Данилину и сербку Александру Крунич — 6:4, 2:6, 6:1. Эррани ранее выиграла «Ролан Гаррос» и в миксте
Джасмин Паолини и Сара Эррани
Джасмин Паолини и Сара Эррани (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Чемпионки Олимпиады в Париже в парном разряде итальянки Джасмин Паолини и Сара Эррани стали победительницами «Ролан Гаррос» — второго турнира «Большого шлема» в сезоне.

В финале итальянки обыграли казахстанско-сербский дуэт Анна Данилина / Александра Крунич со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

В полуфинале Паолини и Эррани разгромили россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер — 6:0, 6:1.

Для Паолини это первый парный трофей «Большого шлема», для Эррани — шестой в женском парном разряде.

Соболенко назвала «какой-то шуткой» условия в финале «Ролан Гаррос»
Спорт
Арина Соболенко

Ранее в Париже Эррани победила на «Ролан Гаррос» в миксте с Андреа Вавассори.

Данилина родилась в Москве и до 2011 года выступала за Россию.

Позднее в воскресенье в финале мужского одиночного разряда встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Ролан Гаррос Джасмин Паолини
Материалы по теме
Соболенко проиграла второй ракетке мира в финале «Ролан Гаррос»
Спорт
Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €500 тыс. призовых
Спорт
Андреева и Шнайдер взяли только один гейм в полуфинале «Ролан Гаррос»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Клишас заявил о начале «денацификации» Днепропетровской области Политика, 17:34
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации Политика, 17:06
Президент Литвы раскритиковал Мерца за невыполненное обещание о санкциях Политика, 17:05
Bank of America назвал рубль «самой успешной» валютой 2025 года Экономика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Экс-тренер «Зенита» объявил об отставке из сборной Италии Спорт, 16:41
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения Политика, 16:36
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Воскресный тираж лотереи сделал рублевыми миллионерами 18 россиян Общество, 16:18
Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией Политика, 16:15
Израиль пообещал перехватить «флотилию Греты Тунберг» с грузом для Газы Политика, 16:14
Главу «Марафона» избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России Спорт, 16:11
Удар молнии по Останкинской башне не повлиял на ее работу Общество, 16:07