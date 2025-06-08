Выбившие россиянок в полуфинале итальянки выиграли «Ролан Гаррос» в парах
Чемпионки Олимпиады в Париже в парном разряде итальянки Джасмин Паолини и Сара Эррани стали победительницами «Ролан Гаррос» — второго турнира «Большого шлема» в сезоне.
В финале итальянки обыграли казахстанско-сербский дуэт Анна Данилина / Александра Крунич со счетом 6:4, 2:6, 6:1.
В полуфинале Паолини и Эррани разгромили россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер — 6:0, 6:1.
Для Паолини это первый парный трофей «Большого шлема», для Эррани — шестой в женском парном разряде.
Ранее в Париже Эррани победила на «Ролан Гаррос» в миксте с Андреа Вавассори.
Данилина родилась в Москве и до 2011 года выступала за Россию.
Позднее в воскресенье в финале мужского одиночного разряда встретятся итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
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