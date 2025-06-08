Соболенко назвала «какой-то шуткой» условия в финале «Ролан Гаррос»

Соболенко — о финале «Ролан Гаррос»: это было похоже на какую-то шутку

Арина Соболенко в финале «Ролан Гаррос» в трех сетах проиграла Кори Гауфф. Белоруска пожаловалась на коварный ветер и заявила, что американка воспользовалась ее ошибками

Арина Соболенко (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Арина Соболенко назвала финал «Ролан Гаррос» против Кори Гауфф худшим в своей карьере, во многом из-за погодных условий.

Соболенко накануне уступила Гауфф со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Для белоруски это второй проигранный финал «Большого шлема» в этом году и шестое поражение от Гауфф в 11 матчах за карьеру.

По словам белоруски, Гауфф сыграла лучше в этих «ужасных условиях» с «коварным» ветром и победила из-за ее ошибок на мячах, которые казались «легкими».

«Честно говоря, это было похоже на какую-то шутку, как будто кто-то сверху просто смеялся и говорил: «Посмотрим, справишься ли ты с этим». И я не смогла сегодня», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Теннисистка заявила, что в следующий раз при таких условиях она планирует играть умнее.