Соболенко назвала «какой-то шуткой» условия в финале «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Арина Соболенко назвала финал «Ролан Гаррос» против Кори Гауфф худшим в своей карьере, во многом из-за погодных условий.
Соболенко накануне уступила Гауфф со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Для белоруски это второй проигранный финал «Большого шлема» в этом году и шестое поражение от Гауфф в 11 матчах за карьеру.
По словам белоруски, Гауфф сыграла лучше в этих «ужасных условиях» с «коварным» ветром и победила из-за ее ошибок на мячах, которые казались «легкими».
«Честно говоря, это было похоже на какую-то шутку, как будто кто-то сверху просто смеялся и говорил: «Посмотрим, справишься ли ты с этим». И я не смогла сегодня», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Теннисистка заявила, что в следующий раз при таких условиях она планирует играть умнее.
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