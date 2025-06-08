 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Ролан Гаррос. Мужчины. Финал Синнер Я Алькарас К 1 1,95 x 2 1,9 Теннис Ролан Гаррос. Женщины. Пары. Грунт Данилина А / Крунич А Эррани С / Паолини Я 1 10 x 2 1,02 Баскетбол НБА. Финал Оклахома-Сити Индиана 1 1,2 x 2 5 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,15 x 4,4 2 2,9 Футбол Лига наций УЕФА. Дивизион А. Плей-офф. Финал. Германия Португалия Испания 1 3,8 x 3,8 2 2,03 Футбол Лига наций УЕФА. Дивизион А. Плей-офф. За 3-е место. Германия Германия Франция 1 16 x 4,1 2 1,35 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 7,1 x 4,2 2 1,52 Единоборства MMA. UFC 316. Нью-Джерси. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Шон О`Мэлли 1 1,1 x 45 2 7,6 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,43 x 4,7 2 8 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 1,85 x 3,75 2 4,4 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,09 x 11,5 2 33 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 3,85 x 3,2 2 2,15 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 

Соболенко назвала «какой-то шуткой» условия в финале «Ролан Гаррос»

Соболенко — о финале «Ролан Гаррос»: это было похоже на какую-то шутку
Арина Соболенко в финале «Ролан Гаррос» в трех сетах проиграла Кори Гауфф. Белоруска пожаловалась на коварный ветер и заявила, что американка воспользовалась ее ошибками
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Первая ракетка мира Арина Соболенко назвала финал «Ролан Гаррос» против Кори Гауфф худшим в своей карьере, во многом из-за погодных условий.

Соболенко накануне уступила Гауфф со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Для белоруски это второй проигранный финал «Большого шлема» в этом году и шестое поражение от Гауфф в 11 матчах за карьеру.

По словам белоруски, Гауфф сыграла лучше в этих «ужасных условиях» с «коварным» ветром и победила из-за ее ошибок на мячах, которые казались «легкими».

«Честно говоря, это было похоже на какую-то шутку, как будто кто-то сверху просто смеялся и говорил: «Посмотрим, справишься ли ты с этим». И я не смогла сегодня», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко проиграла второй ракетке мира в финале «Ролан Гаррос»
Спорт
Арина Соболенко

Теннисистка заявила, что в следующий раз при таких условиях она планирует играть умнее.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Ролан Гаррос Арина Соболенко Кори Гауфф
Материалы по теме
Соболенко проиграла второй ракетке мира в финале «Ролан Гаррос»
Спорт
Андреева и Шнайдер взяли только один гейм в полуфинале «Ролан Гаррос»
Спорт
Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос» после снятия соперника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Клишас заявил о начале «денацификации» Днепропетровской области Политика, 17:34
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации Политика, 17:06
Президент Литвы раскритиковал Мерца за невыполненное обещание о санкциях Политика, 17:05
Bank of America назвал рубль «самой успешной» валютой 2025 года Экономика, 17:03
Еда в подробностях: из чего состоит корейская и японская кухня РБК и Перекрёсток, 16:59
Экс-тренер «Зенита» объявил об отставке из сборной Италии Спорт, 16:41
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения Политика, 16:36
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Воскресный тираж лотереи сделал рублевыми миллионерами 18 россиян Общество, 16:18
Буданов раскрыл, когда Киев заберет тела в рамках обмена с Россией Политика, 16:15
Израиль пообещал перехватить «флотилию Греты Тунберг» с грузом для Газы Политика, 16:14
Главу «Марафона» избрали президентом Федерации тяжелой атлетики России Спорт, 16:11
Удар молнии по Останкинской башне не повлиял на ее работу Общество, 16:07