Андреева и Шнайдер взяли только один гейм в полуфинале «Ролан Гаррос»
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.
В полуфинале россиянки, четвертые сеяные, уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини (2) со счетом 0:6, 1:6.
В финале итальянки сыграют с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич.
В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Эррани и Паолини. В этом сезоне они выиграли турниры в Брисбене, Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини), в Дохе и Риме (уступив в обоих случаях Эррани и Паолини).
«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.
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