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Спорт ,  
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Андреева и Шнайдер взяли только один гейм в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки без шансов уступили своим обидчицам на Олимпиаде в Париже итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини
Диана Шнайдер и Мирра Андреева
Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В полуфинале россиянки, четвертые сеяные, уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини (2) со счетом 0:6, 1:6.

В финале итальянки сыграют с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич.

Уроженка Москвы вышла в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Спорт
Александра Крунич и Анна Данилина

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Эррани и Паолини. В этом сезоне они выиграли турниры в Брисбене, Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини), в Дохе и Риме (уступив в обоих случаях Эррани и Паолини).

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Ролан Гаррос Мирра Андреева Диана Шнайдер Сара Эррани Джасмин Паолини
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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