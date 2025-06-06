Андреева и Шнайдер взяли только один гейм в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки без шансов уступили своим обидчицам на Олимпиаде в Париже итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В полуфинале россиянки, четвертые сеяные, уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини (2) со счетом 0:6, 1:6.

В финале итальянки сыграют с представительницей Казахстана Анной Данилиной и сербкой Александрой Крунич.

В прошлом году на Олимпийских играх в Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Эррани и Паолини. В этом сезоне они выиграли турниры в Брисбене, Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open (победив во втором круге Эррани и Паолини), в Дохе и Риме (уступив в обоих случаях Эррани и Паолини).

«Ролан Гаррос» завершится 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €56,35 млн.