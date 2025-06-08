Глава UFC допустил реванш Двалишвили и Нурмагомедова
Глава UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции назвал интересной идею повторного поединка между чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.
Двалишвили в ночь на 8 июня второй раз защитил пояс, досрочно победив американца Шона О'Мэлли удушающим приемом. В январе грузин победил Нурмагомедова единогласным решением судей.
«Его [Двалишвили] наследие будет еще лучше, если он пройдет всех дважды», — сказал Уайт.
На вопрос, может ли реванш с Нурмагомедовым состояться до планируемого боя грузина с американцем Кори Сэндхагеном, глава промоушена ответил отрицательно.
У 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. В марте 2024 года он сообщил, что получил гражданство США.
Умар Нурмагомедов, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал 18 побед и потерпел единственное поражение.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Маск предложил создать новую политическую партию в США
Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину
Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»
Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена
В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд
Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов