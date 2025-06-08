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Спорт ,  
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Глава UFC допустил реванш Двалишвили и Нурмагомедова

Глава UFC допустил реванш Двалишвили и Умара Нурмагомедова
Дэйна Уайт считает, что Мерабу Двалишвили стоит победить главных соперников по два раза. Умар Нурмагомедов проиграл грузинскому чемпиону UFC в январе единогласным решением судей
Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции назвал интересной идею повторного поединка между чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили и российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

Двалишвили в ночь на 8 июня второй раз защитил пояс, досрочно победив американца Шона О'Мэлли удушающим приемом. В январе грузин победил Нурмагомедова единогласным решением судей.

«Его [Двалишвили] наследие будет еще лучше, если он пройдет всех дважды», — сказал Уайт.

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Спорт
Мераб Двалишвили

На вопрос, может ли реванш с Нурмагомедовым состояться до планируемого боя грузина с американцем Кори Сэндхагеном, глава промоушена ответил отрицательно.

У 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. В марте 2024 года он сообщил, что получил гражданство США.

Умар Нурмагомедов, троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал 18 побед и потерпел единственное поражение.

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Теги
Анна Сатдинова
UFC смешанные единоборства (ММА) Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Дэйна Уайт
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