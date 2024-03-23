Грузинский боец UFC Двалишвили получил гражданство США

Мераб Двалишвили занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе, где чемпионом является американец Шон О'Мэлли

Мераб Двалишвили (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что получил американское гражданство.

«C 22 марта 2024 года я являюсь гражданином США. Мое сердце всегда будет с моим домом, Грузией. Но я счастлив и благодарен США за те возможности, которые были мне предоставлены. Я буду усердно работать, чтобы обе мои страны гордились мной», — написал 33-летний Двалишвили.

На счету Двалишвили 17 побед и четыре поражения в ММА, в UFC он выиграл десять последних поединков, в том числе побеждал россиянина Петра Яна.

Двалишвили занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе. Чемпионом в этой весовой категории является американец Шон О'Мэлли.

Последний поединок Двалишвили провел 17 февраля, победив бывшего чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо единогласным решением судей.