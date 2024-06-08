Игрок «Рубина» отреагировал на свой штраф за шутку про «денежки на карту»
Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков в телеграм-канале проекта «Это футбол, брат» прокомментировал свое наказание от комитета РФС по этике за шутку после матча 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
«Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за теплые слова, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», — сказал Безруков на видео.
Безруков 24 апреля после победы «Рубина» со счетом 2:0 во флеш-интервью сказал, что ждет «денежки на карту» от «Краснодара». Краснодарский клуб боролся с петербургским за чемпионство.
В «Рубине» 8 мая сообщили, что приняли дисциплинарные меры против Безрукова, но не уточнили какие.
Комитет РФС по этике 4 июня дисквалифицировал Безрукова на три месяца условно и оштрафовал на 100 тыс. руб.
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