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Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с Белоруссией

Матвей Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с Белоруссией
Голкипер вернулся на родину вместе со сборной России, которая накануне в Минске обыграла Белоруссию со счетом 4:0. В день игры появились сообщения, что футболисту ограничили выезд из России из-за долга по алиментам
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с командой Белоруссии в Минске. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игра состоялась 7 июня, сборная России победила со счетом 4:0. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.

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Матвей Сафонов

В день игры появились сообщения, что 25-летнему футболисту ограничили выезд из России из-за долга по алиментам.

После матча с белорусами Сафонов не стал подтверждать эту информацию. «Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все, что написано, — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть, что они напишут в следующий раз», — цитирует голкипера Sport24.

«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Матвей Сафонов
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