Сафонов вернулся в Россию после товарищеского матча с Белоруссией
Вратарь сборной России и «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с командой Белоруссии в Минске. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Игра состоялась 7 июня, сборная России победила со счетом 4:0. Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм.
В день игры появились сообщения, что 25-летнему футболисту ограничили выезд из России из-за долга по алиментам.
После матча с белорусами Сафонов не стал подтверждать эту информацию. «Слушайте, это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все, что написано, — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты. Так даже интереснее смотреть, что они напишут в следующий раз», — цитирует голкипера Sport24.
«РБК Спорт» 23 мая сообщил, что ПСЖ достиг договоренности о приобретении у «Краснодара» голкипера сборной России Матвея Сафонова. Сумма сделки оценивается в €20 млн. Вратарь уже прошел медосмотр, но о его переходе еще официально не объявляли.
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