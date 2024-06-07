Юрист сообщил, что Сафонов подал заявление на бывшую жену о краже денег

По словам юриста, представляющего интересы бывшей супруги футболиста, Сафонов обвиняет ее в краже 800 тыс. руб. Та, в свою очередь, пытается взыскать со спортсмена многомиллионный долг по алиментам

Матвей Сафонов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов написал заявление в полицию на бывшую супругу Анастасию о краже денег. Об этом сообщил «Матч ТВ» юрист Максим Шилов, представляющий интересы экс-жены футболиста.

«Сафонов в конце мае обратился в полицию с заявлением о том, что у него были похищены денежные средства Анастасией Александровной с его банковской карты в размере 800 тыс. руб.», — сказал Шилов.

Шилов отметил, что описанные в заявлении события произошли, пока пара еще не развелась. «Все денежные средства являются общим имуществом, неважно, кто зарабатывает из членов семьи. В период брака эти средства были им самостоятельно направлены Анастасии Александровне для производства ремонтных работ в квартире, которую они подарили своей дочери», — добавил юрист.

Ранее стало известно, что 25-летнему Сафонову ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам. Называлась сумма 60 млн руб.

Сафонов сейчас обжалует решение по алиментам, а также до сих пор в суде находится дело о разделе имущества. По словам Шилова, футболист таким образом пытается не допустить исполнения решения суда об оплате алиментов.

«За последний год у Матвея Евгеньевича сменилось три адвоката. Со всеми мы пытались решить этот вопрос мирно, но с нами никто разговаривать не собирается и, как нам сказали, будут решать в судебном порядке все вопросы», — добавил Шилов.

Также он рассказал, что Сафонов пытается через суд забрать общего ребенка. «Мы этого не допустим», — заявил Шилов.

Сафонов был женат на Анастасии Казачек, они начали встречаться еще в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021 года. У них есть дочь Майя (родилась летом 2021-го).