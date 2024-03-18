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IIHF показала медали из хрусталя для чемпионата мира без сборной России

IIHF показала медали из хрусталя для чемпионата мира в Чехии без сборной России
Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Медали турнира в форме шайбы будут сделаны из хрусталя, символизирующего лед со следами коньков
Медали чемпионата мира 2024 года по хоккею
Медали чемпионата мира 2024 года по хоккею (Фото: Страница оргкомитета в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена))

Медали, которые будут вручены призерам чемпионата мира 2024 года в Чехии, сделаны из хрусталя, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Медали весом 250 г будут круглой формы, как шайба, хрусталь в них символизирует лед со следами от коньков игроков, а металлическая оправа — хоккейный борт.

Глава оргкомитета Петр Бржиза отметил, что страна-хозяйка хотела выбрать в качестве основного материала именно хрусталь и такие медали будут хорошо смотреться на игровой форме.

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Награды будут производить на одной из фабрик в Богемии, исторической области Чехии, известной своими традициями производства стекла.

Турнир в Чехии будет уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропустит из-за санкций IIHF. Глава федерации Люк Тардиф заявлял, что возвращение россиян и белорусов на турниры зависит от возможности организаторов обеспечить безопасность.

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Международная федерация хоккея (IIHF) Хоккей сборная России
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