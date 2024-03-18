IIHF показала медали из хрусталя для чемпионата мира в Чехии без сборной России

IIHF показала медали из хрусталя для чемпионата мира без сборной России

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Медали турнира в форме шайбы будут сделаны из хрусталя, символизирующего лед со следами коньков

Медали чемпионата мира 2024 года по хоккею (Фото: Страница оргкомитета в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена))

Медали, которые будут вручены призерам чемпионата мира 2024 года в Чехии, сделаны из хрусталя, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Медали весом 250 г будут круглой формы, как шайба, хрусталь в них символизирует лед со следами от коньков игроков, а металлическая оправа — хоккейный борт.

Глава оргкомитета Петр Бржиза отметил, что страна-хозяйка хотела выбрать в качестве основного материала именно хрусталь и такие медали будут хорошо смотреться на игровой форме.

Награды будут производить на одной из фабрик в Богемии, исторической области Чехии, известной своими традициями производства стекла.

Турнир в Чехии будет уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропустит из-за санкций IIHF. Глава федерации Люк Тардиф заявлял, что возвращение россиян и белорусов на турниры зависит от возможности организаторов обеспечить безопасность.

В ФХР после очередного продления санкций сочли, что решение об отстранении российских сборных лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.