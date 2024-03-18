IIHF показала медали из хрусталя для чемпионата мира без сборной России
Медали, которые будут вручены призерам чемпионата мира 2024 года в Чехии, сделаны из хрусталя, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.
Медали весом 250 г будут круглой формы, как шайба, хрусталь в них символизирует лед со следами от коньков игроков, а металлическая оправа — хоккейный борт.
Глава оргкомитета Петр Бржиза отметил, что страна-хозяйка хотела выбрать в качестве основного материала именно хрусталь и такие медали будут хорошо смотреться на игровой форме.
Награды будут производить на одной из фабрик в Богемии, исторической области Чехии, известной своими традициями производства стекла.
Турнир в Чехии будет уже третьим чемпионатом мира, который сборная России пропустит из-за санкций IIHF. Глава федерации Люк Тардиф заявлял, что возвращение россиян и белорусов на турниры зависит от возможности организаторов обеспечить безопасность.
В ФХР после очередного продления санкций сочли, что решение об отстранении российских сборных лоббируется рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?