Президент МОК приравнял участие в Играх дружбы к поддержке спецоперации

Пранкеры позвонили главе МОК и зампреду Еврокомиссии и обсудили в том числе Игры дружбы. Схинас считает, что Игры не являются «невинным» состязанием, а Бах заявил, что участвующие в них страны поддерживают спецоперацию России

Томас Бах (Фото: Mark Metcalfe / Getty Images)

Страны, решившие принять участие в Играх дружбы, встают на сторону России в конфликте с Украиной, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), видеозапись которого опубликована в их телеграм-канале.

Столяров позвонил Баху и заместителю председателя Еврокомиссии Маргаритису Схинасу, представившись африканским политиком.

Схинас заявил, что это «момент истины для России и Украины» и в этот момент «нет ничего невинного». Он назвал Игры дружбы «не невинными».

Бах после этого сказал, что по названным Схинасом причинам «было бы важно, чтобы африканские государства знали — участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства принимают сторону в российско-украинской войне».

«И они встают на сторону России. В Играх дружбы они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины», — считает Бах.

Бах ранее неоднократно обвинял Россию в политизации спорта из-за решения провести Игры дружбы в сентябре 2024 года. В марте в МОК допустили введение санкций к спортсменам за участие в Играх дружбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это запугиванием спортсменов.

Гендиректор оргкомитета Игр Алексей Сорокин 4 апреля сказал, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но называть их не стал.