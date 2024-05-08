Свечников сбил с ног Шестеркина и спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Свечников сбил с ног Шестеркина и спровоцировал массовую драку в НХЛ

Российский форвард «Каролины» врезался в своего соотечественника и голкипера «Рейнджерс», который выкатился за ворота, что привело к массовой потасовке

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников спровоцировал массовую потасовку во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Инцидент произошел в середине первого периода встречи. Свечников врезался в своего соотечественника и голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина, который выкатился за ворота. Форвард «Каролины» сбил его с ног. Этот эпизод спровоцировал массовую потасовку, в которой приняли участие почти все находящиеся на льду игроки.

В большую драку все не переросло после вмешательства судей. Свечников в итоге был наказан малым штрафом за подножку.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» во втором овертайме со счетом 4:3.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Рейнджерс». Третья игра пройдет в Роли в ночь на 10 мая.