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Панарин и Шестеркин в матче плей-офф побили рекорд клуба НХЛ

Панарин и Шестеркин в матче плей-офф побили рекорд клуба НХЛ «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал вторую победу над «Каролиной» в серии 1/4 финала плей-офф. Панарин побил клубный рекорд по результативности в одном сезоне, который принадлежал Яромиру Ягру
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 во втором овертайме.

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (11-я и 28-я минуты), Крис Крайдер (47) и Винсент Трочек (88). У проигравших отличились Джейк Гюнцель (16, 39) и российский защитник Дмитрий Орлов (20).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Всего в нынешнем сезоне на его счету 127 (52+75) очков в регулярном чемпионате и плей-офф. Россиянин побил клубный рекорд по результативности в одном сезоне, который принадлежал Яромиру Ягру (124 очка, 2005/06).

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Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 54 броска из 57. Он стал первым игроком в истории клуба, отразившим 50+ бросков в двух и более матчах плей-офф. В 2022-м на счету россиянина было 79 сейвов в стартовом матче первого раунда. Кроме того, Шестеркин вторым в истории клуба стартовал в плей-офф с шестиматчевой серии побед. Первым был Майк Рихтер — семь побед в чемпионском 1994 году.

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Рейнджерс». Третья игра пройдет в Роли в ночь на 10 мая.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Артемий Панарин Игорь Шестеркин
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