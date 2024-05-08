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На Украине мобилизовали одного из основных футболистов клуба Первой лиги

На Украине мобилизовали одного из основных футболистов «Хуста»
В «Хусте» сообщили, что Николая Сираша забрали прямо на вокзале и доставили в военкомат. Там отметили, что многие команды теперь отказываются ехать в Хуст из-за страха быть мобилизованными

Работники территориального центра комплектования (ТЦК) города Хуста (Закарпатье) забрали с городского вокзала и доставили в военкомат одного из основных футболистов местного «Хуста» Николая Сираша. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) клуба.

«На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет. Хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба — неизвестна», — говорится в сообщении «Хуста», который выступает в Первой лиге чемпионата Украины.

Как отметили в клубе, теперь многие команды отказываются ехать в Хуст из-за страха быть мобилизованными и «чемпионат Украины находится на грани срыва».

Футболистов пяти украинских клубов освободили от мобилизации
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Игроки &laquo;Шахтера&raquo;

«Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут принимать участие три клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?» — сказано в сообщении «Хуста».

Клуб обратился к главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, председателю Профессиональной футбольной лиги Александру Каденко, властям региона с просьбой отреагировать на ситуацию.

В соответствии с новой версией закона о мобилизации в армию могут призвать с 25 лет, а не с 27, как это было ранее. Однако в силу он еще не вступил.

В апреле стало известно, что футболистов пяти украинских клубов освободили от мобилизации — в список попали киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».

Мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевали. В конце марта 2024 года премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о новой волне мобилизации. По его словам, в стране мобилизуют менее 500 тыс. человек. Позднее украинский премьер обещал, что режим мобилизации на Украине будет более мягким.

В начале апреля украинский президент Владимир Зеленский подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Украина мобилизация
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