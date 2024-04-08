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Чемпион России по велоспорту умер в 34 года

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер в 34 года
Алексей Цатевич выступал за сборную России, был велогонщиком в командах «Катюша» и «Газпром-Русвело». Глава федерации заявил, что шокирован новостью о смерти спортсмена, о котором можно сказать «только хорошее»
Алексей Цатевич
Алексей Цатевич (Фото: Телеграм-канал Федерации велоспорта России)

Бывший велогонщик сборной России, чемпион страны в групповой гонке Алексей Цатевич скоропостижно ушел из жизни в возрасте 34 лет, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Причины смерти не называются.

Цатевич выступал за сборную по велоспорту на шоссе и за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».

Он попадал на подиумы на Кубках мира, в 2013 году выиграл бельгийскую однодневную гонку «Ле-Самен».

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Президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил «Матч ТВ», что шокирован новостью о смерти Цатевича.

«Смерть настигла молодого парня. Только хорошее могу сказать о нем, еще по работе в «Катюше». Исключительно добрые воспоминания», — сказал Екимов.

Прощание с Цатевичем пройдет 10 апреля в Верхней Пышме (Свердловская область).

ФВСР выразила соболезнования в связь со смертью Цатевича.

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Анна Сатдинова
велоспорт Алексей Цатевич
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