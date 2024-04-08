Чемпион России по велоспорту умер в 34 года
Бывший велогонщик сборной России, чемпион страны в групповой гонке Алексей Цатевич скоропостижно ушел из жизни в возрасте 34 лет, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Причины смерти не называются.
Цатевич выступал за сборную по велоспорту на шоссе и за команды Мирового тура «Катюша» и «Газпром-Русвело».
Он попадал на подиумы на Кубках мира, в 2013 году выиграл бельгийскую однодневную гонку «Ле-Самен».
Президент ФВСР Вячеслав Екимов заявил «Матч ТВ», что шокирован новостью о смерти Цатевича.
«Смерть настигла молодого парня. Только хорошее могу сказать о нем, еще по работе в «Катюше». Исключительно добрые воспоминания», — сказал Екимов.
Прощание с Цатевичем пройдет 10 апреля в Верхней Пышме (Свердловская область).
ФВСР выразила соболезнования в связь со смертью Цатевича.