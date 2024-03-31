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Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой

Бывший тренер Авербуха и Валиевой Наталья Дубинская умерла в 74 года
Наталья Дубинская последние годы боролась с боковым амиотрофическим склерозом. О смерти тренера сообщил ее сын
Фигурист Александр Успенский и тренер Наталья Дубинская
Фигурист Александр Успенский и тренер Наталья Дубинская (Фото: Официальный сайт ФФККР (fsrussia.ru))

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Дубинская умерла 30 марта на 75-м году жизни. Об этом сообщил ее сын, тренер Денис Самохин в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

По его словам, Дубинская последние четыре года боролась с боковым амиотрофическим склерозом (неизлечимое прогрессирующее заболевание нервной системы), который забрал у нее все: «силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать».

Дубинская в разные годы была тренером Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Камилы Валиевой и других фигуристов.

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Соболезнования в связи со смертью Дубинской выразила Федерация фигурного катания на коньках России.

Дубинская была чемпионкой РСФСР среди юниоров-одиночниц (1963 год), серебряным призером первенства РСФСР среди юниоров в парном катании (1964), неоднократной победительницей и призером первенства Московской области в одиночном катании.

Дубинская начала свой тренерский путь в ДЮСШ Электростали, потом перешла к тренеру Виктору Кудрявцеву в областное «Динамо», где у нее были две группы — старшая и младшая, в которой занимались Лобачева, Авербух, Николай Морозов.

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Позднее Дубинская работала на катке стадиона «Локомотив», где тренировались Светлана Панова, Александр Успенский, Александр Шубин. А потом перешла на работу в «Москвич» — в тот момент пять ее спортсменов были в сборной страны: двое во взрослой команде и трое — в юниорской.

В 2015–2018 годах, до перехода к Этери Тутберидзе, у Дубинской и Станислава Ковалева в «Москвиче» занималась Камила Валиева.

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Анна Сатдинова
фигурное катание
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