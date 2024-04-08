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«Оренбург» направит средства от продажи билетов пострадавшим от паводка

«Оренбург» отдаст выручку за билеты на матч с «Рубином» пострадавшим от паводка
Матч «Оренбург» — «Рубин» пройдет 8 апреля, перед игрой будет организован сбор помощи пострадавшим от паводка. Мэр Оренбурга ранее в понедельник заявил, что в течение трех суток в городе ожидается «беспрецедентное наводнение»
Фото: Официальный сайт ФК «‎Оренбург» (fcorenburg.ru)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Оренбург» (fcorenburg.ru)

«Оренбург» не стал отменять домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», несмотря на паводок, и направит вырученные от продажи билетов средства в помощь пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч пройдет 8 апреля на стадионе «Газовик» в пригородном коттеджном поселке Ростоши, начало в 17:00 мск.

В понедельник МЧС сообщило, что волна паводка по реке Урал прошла пределы Орска и до 17 апреля достигнет Оренбурга. Мэр последнего Сергей Салмин 8 апреля заявил, что в течение трех суток в городе ожидается беспрецедентное наводнение, и призвал всех, кто находится в зоне подтопления, эвакуироваться.

Мэр Оренбурга предупредил о беспрецедентном уровне воды в городе
Общество
Оренбург

В клубе сообщили, что перед матчем с «Рубином» у входа в расположенный рядом со стадионом ледовый дворец будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка.

«Рубин» с 32 очками занимает восьмое место в РПЛ, «Оренбург» (20) — 14-й.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Оренбург Оренбург паводок
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