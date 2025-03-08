 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026 ,  
0 

Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду

Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме, также ISU разрешил им участвовать в квалификационных олимпийских турнирах
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что федерациям по зимним олимпийским видам спорта нужно изучить возможность допуска россиян до квалификационных соревнований Игр-2026. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

«Миссия олимпийского движения — объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», — сказал Бах.

Дегтярев упрекнул глав российских спортивных федераций в «махновщине»
Спорт
Михаил Дегтярев

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024-го объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список кандидатов на нейтральный статус уже был подан, ISU пока его рассматривает.

В феврале шведский телеканал SVT сообщал со ссылкой на источник, что МОК призвал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) допустить россиян, чтобы они могли побороться за участие в Олимпийских играх.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Томас Бах Международный олимпийский комитет (МОК) МОК отстранение спортсменов нейтральный статус
Томас Бах фото

Томас Бах

президент Международного олимпийского комитета, спортсмен
29 декабря 1953 года
Материалы по теме
Кандидат в президенты МОК призвал не спешить с допуском России на ОИ-2026
Спорт
SVT узнал о призыве МОК допустить российских лыжников до отбора на Игры
Спорт
Кандидат в президенты МОК во время визита в Киев пообещал посетить Москву
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Противники новых властей Сирии укрылись на российской военной базеПолитика, 18:24
В Москве побит температурный рекорд для 8 мартаГород, 17:53
Жена Петросяна рассказала о состоянии попавшего в больницу юмористаОбщество, 17:42
«Манчестер Сити» впервые за 16 лет проиграл «Ноттингем Форест»Спорт, 17:40
WP узнала об опасениях санкций в Киеве после ссоры Зеленского с ТрампомПолитика, 17:31
Семак рассказал, что Вендела обзывали «макакой» перед его удалениемСпорт, 17:28
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на встрече с СШАПолитика, 17:21
Вяльбе назвала некорректным сравнение ее рекорда и достижения Клебо на ЧМСпорт, 17:17
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Fox узнал, что США могут скоро возобновить передачу разведданных УкраинеПолитика, 17:09
Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на ОлимпиадуСпорт, 17:01
Минюст США начал расследование из-за скачка цен на яйцаОбщество, 17:00
Politico назвала возможного лидера в Америке, который «утешит» ЕвропуПолитика, 16:43