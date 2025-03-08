Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме, также ISU разрешил им участвовать в квалификационных олимпийских турнирах

Томас Бах (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что федерациям по зимним олимпийским видам спорта нужно изучить возможность допуска россиян до квалификационных соревнований Игр-2026. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

«Миссия олимпийского движения — объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», — сказал Бах.

В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).

Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024-го объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список кандидатов на нейтральный статус уже был подан, ISU пока его рассматривает.

В феврале шведский телеканал SVT сообщал со ссылкой на источник, что МОК призвал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) допустить россиян, чтобы они могли побороться за участие в Олимпийских играх.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.