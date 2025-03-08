Бах призвал федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что федерациям по зимним олимпийским видам спорта нужно изучить возможность допуска россиян до квалификационных соревнований Игр-2026. Об этом он заявил в интервью Associated Press.
«Миссия олимпийского движения — объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», — сказал Бах.
В летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе приняли участие 15 российских спортсменов, завоевав одно серебро (Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе в парах).
Из зимних олимпийских видов в нейтральном статусе россияне сейчас могут выступать в ски-альпинизме.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024-го объявил, что российские спортсмены смогут принять участие в квалификационном олимпийском турнире в нейтральном статусе. У них будет по одной квоте в каждом виде, список кандидатов на нейтральный статус уже был подан, ISU пока его рассматривает.
В феврале шведский телеканал SVT сообщал со ссылкой на источник, что МОК призвал Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS) допустить россиян, чтобы они могли побороться за участие в Олимпийских играх.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».