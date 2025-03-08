Дегтярев упрекнул глав российских спортивных федераций в «махновщине»
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью ТАСС заявил, что покончил с «махновщиной» в общении с международными спортивными федерациями.
«Проблема, которая просматривалась и сильно мешала, — разноголосица, махновщина в отношениях с международными партнерами. Абсолютно несогласованные высказывания спортсменов и руководителей федераций», — рассказал Дегтярев.
Министр сообщил, что недавно было проведено собрание федераций по олимпийским видам спорта, где все договорились «синхронизировать контакты с внешним миром».
По словам Дегтярева, раньше «все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, а потом транслировали вовне». «С кем они советовались, что обсуждали — непонятно. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», — добавил министр.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее говорила, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили». Но позднее она признавалась, что жалеет о своих словах.
Бывший глава ОКР Станислав Поздняков во время своего руководства сделал резонансное заявление, назвав российских теннисистов «командой иноагентов». Это произошло на фоне обсуждений их участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Дегтярев недавно заявлял, что «никому не позволит клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».