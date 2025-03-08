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Дегтярев упрекнул глав российских спортивных федераций в «махновщине»

Министр спорта и глава ОКР отметил, что раньше «то олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», а теперь ему удалось наладить общение в международными федерациями
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью ТАСС заявил, что покончил с «махновщиной» в общении с международными спортивными федерациями.

«Проблема, которая просматривалась и сильно мешала, — разноголосица, махновщина в отношениях с международными партнерами. Абсолютно несогласованные высказывания спортсменов и руководителей федераций», — рассказал Дегтярев.

Министр сообщил, что недавно было проведено собрание федераций по олимпийским видам спорта, где все договорились «синхронизировать контакты с внешним миром».

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По словам Дегтярева, раньше «все кому не лень куда-то ехали, о чем-то говорили, а потом транслировали вовне». «С кем они советовались, что обсуждали — непонятно. То наших олимпийцев называли иноагентами, то обещали сбросить бомбы на европейские столицы», — добавил министр.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее говорила, что «если бы мы какую-то серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, нас бы уже всюду пустили». Но позднее она признавалась, что жалеет о своих словах.

Бывший глава ОКР Станислав Поздняков во время своего руководства сделал резонансное заявление, назвав российских теннисистов «командой иноагентов». Это произошло на фоне обсуждений их участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Дегтярев недавно заявлял, что «никому не позволит клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями».

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Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Станислав Поздняков фото

Станислав Поздняков

спортсмен, фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион, экс-президент Олимпийского комитета России
27 сентября 1973 года
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