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МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организации

Решение вступит в силу после 23 июня, дня передачи полномочий новому президенту МОК. Выборы пройдут 20 марта в Греции
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял отставку президента МОК Томаса Баха с поста члена организации. Об этом сообщается на сайте МОК.

Отставка вступит в силу после 23 июня, когда состоится передача полномочий новому президенту МОК.

Выборы нового главы МОК пройдут 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции, на этот пост претендуют семь кандидатов.

Бах в августе 2024 года объявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Баху 71 год, он является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок. Он является чемпионом Олимпийских игр 1976 года в командном турнире рапиристов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) МОК Томас Бах
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