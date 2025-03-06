Дегтярев заявил, что не позволит клеймить российских атлетов иноагентами

Михаил Дегтярев отметил, что не следует создавать дополнительные препятствия для российских спортсменов

Михаил Дегтярев (Фото: Roman Naumov / Global look press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил ТАСС, что российских спортсменов нельзя называть иноагентами и предателями из-за их выступлений в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

«Поддержим наших атлетов в любой ситуации», — заявил Дегтярев, подчеркнув, что на Олимпийском собрании призвал не создавать дополнительные препятствия для российских спортсменов.

«Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и Олимпийский комитет России, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями», — добавил министр.

Бывший глава ОКР Станислав Поздняков во время своего руководства сделал резонансное заявление, назвав российских теннисистов «командой иноагентов». Это произошло на фоне обсуждений их участия в международных турнирах в нейтральном статусе.

Поздняков критиковал теннисистов за то, что они продолжали выступать за рубежом без символики России и, по его мнению, недостаточно явно выражали поддержку стране в условиях международной изоляции российского спорта.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов к международным турнирам только в нейтральном статусе. При этом они не должны быть связаны с вооруженными силами или представлять командные виды спорта.

На летней Олимпиаде в Париже выступили 15 российских спортсменов. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.