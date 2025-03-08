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«Ростов» одержал первую победу после отставки Карпина

«Ростов» нанес «Оренбургу» восьмое подряд поражение в РПЛ
«Ростов» нанес «Оренбургу» восьмое подряд поражение в РПЛ, победив со счетом 2:1
Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»
Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты «Ростова» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Максим Осипенко (22-я минута) и Николай Комличенко (70). У проигравших отличился Брайан Мансилья (28).

«Оренбург» проиграл восьмой матч подряд в РПЛ.

«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил испанец Джонатан Альба. В первом матче после ухода Карпина, в 19-м туре, «Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с восемью очками остался на последней, 16-й, строчке.

В следующем туре «Ростов» 16 марта примет «Краснодар», «Оренбург» днем ранее дома сыграет с воронежским «Факелом».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ростов ФК Оренбург
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