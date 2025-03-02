«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло Тюкавина из-за травмы

«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло Тюкавина

Матч в Ростове-на-Дону закончился со счетом 1:1. У «Динамо» дебютировал экс-капитан «Ростова» Глебов, а Тюкавин получил травму

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1.

У «Динамо» на 77-й минуте отличился Даниил Фомин, отметивший в воскресенье 28-летие. У «Ростова» на 83-й отличился Мохаммад Мохеби.

На 17‑й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин получил травму ноги, он попытался вернуться в игру, но через несколько минут был заменен. Комментатор Михаил Моссаковский в эфире «Матч ТВ» заявил, что у Тюкавина подозрение на разрыв крестообразной связки.

В этом матче за «Динамо» дебютировал экс-капитан «Ростова» Данил Глебов, который перешел в московский клуб 20 февраля.

«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил Джонатан Альба.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице (36 очков), «Ростов» — седьмой (27).

В 20-м туре 8 марта московский клуб сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Ростов» — с «Оренбургом».