«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло Тюкавина
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 1:1.
У «Динамо» на 77-й минуте отличился Даниил Фомин, отметивший в воскресенье 28-летие. У «Ростова» на 83-й отличился Мохаммад Мохеби.
На 17‑й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин получил травму ноги, он попытался вернуться в игру, но через несколько минут был заменен. Комментатор Михаил Моссаковский в эфире «Матч ТВ» заявил, что у Тюкавина подозрение на разрыв крестообразной связки.
В этом матче за «Динамо» дебютировал экс-капитан «Ростова» Данил Глебов, который перешел в московский клуб 20 февраля.
«Ростов» 25 февраля сообщил об уходе главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной России. Его заменил Джонатан Альба.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице (36 очков), «Ростов» — седьмой (27).
В 20-м туре 8 марта московский клуб сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Ростов» — с «Оренбургом».
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